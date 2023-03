‘Up Here’, la nueva serie de comedia musical que estrena Disney+

Otra de las series que se estrenan esta semana es la comedia musical Up Here en la plataforma de streaming Disney+. La historia está ambientada en la ciudad de Nueva York en los últimos días de 1999 y los protagonistas son una pareja normal y corriente que se enamoran y se dan cuenta que el mayor obstáculo en su relación son ellos mismos y el mundo de recuerdos, obsesiones, miedos y fantasías que vive dentro de sus cabezas.

Up Here cuenta con ocho episodios que se podrán ver en España y otros países a través de la plataforma de streaming Disney+ a partir del viernes 24 de marzo y en Estados Unidos en Hulu. Una serie dirigida por Thomas Kail y escrita por Steven Levenson (tick, tick… BOOM!, Dear Evan Hansen) y Danielle Sanchez-Witzel (The Carmichael Show). Las canciones originales son de los compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez (Frozen, WandaVision).

Una nueva vida en Nueva York

La protagonista de esta serie es Lindsay, una mujer que tiene una vida muy monótona hasta que se muda a la ciudad de Nueva York para perseguir su sueño de convertirse en escritora. Un día de forma casual en un bar conoce a Miguel, un banquero de inversiones junior que enamora Lindsay con su mirada.

Los dos jóvenes comienzan a salir juntos y descubren que tienen una química increíble pero también que no logran conectar el uno con el otro. Parece que están en una frecuencia diferente y aunque saben están destinados a estar juntos, a veces les cuesta entenderse.

El problema es que entre Lindsay y Miguel se interponen las voces imaginarias de personas que conocen y que llenan sus cabezas de conflictos, dudas y no les dejan tomar sus propias decisiones. ¿Lograrán Lindsay y Miguel que su relación funcione y se olvidarán de todos esos obstáculos y problemas?

El reparto de la serie Up Here

Los protagonistas de esta serie musical son la actriz Mae Whitman (Good Girls) y el actor Carlos Valdés (Gaslit). En el reparto también están los actores Katie Finneran, Sophia Hammons, Emilia Suárez, Andréa Burns, John Hodgman y Scott Porter, entre otros.

Up Here es una serie musical que se estrena en marzo y que es una de las apuestas de Disney+ esta primavera. Un género que comienza a estar de moda porque la plataforma de streaming SkyShowtime estrenará también otra serie musical el próximo 7 de abril: Grease: Rise of the Pink Ladies.