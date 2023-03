La serie que tienes que ver antes de que abandone Netflix: la comedia más divertida de la plataforma

Una de las series que va a dejar de estar disponible en el catálogo de la plataforma Netflix muy pronto es New Girl. Una serie de comedia de FOX que ha triunfado en las plataformas de streaming igual que otras como Malcolm in the Middle, Cómo conocí a vuestra madre, Homeland o Glee. El próximo 17 de abril es el día en que dejará emitirse la conocida serie de comedia New Girl en Netflix por lo que os queda menos de un mes para disfrutar de sus episodios.

New Girl es una divertida serie de comedia que cuenta con 7 temporadas y 146 episodios. Cuenta las aventuras de Jessica, una original joven que acaba de romper con su novio y no sabe muy bien qué hacer en el futuro. Jessica decidirá dar un giro a su vida y marcharse de su casa para compartir piso con tres atractivos chicos.

Un cambio radical para Jessica

La protagonista de esta serie es Jessica Day, una chica que está ya cerca de la treintena y trabaja como profesora. Al principio sus nuevos compañeros de piso no están muy convencidos de que Jessica pueda adaptarse a la rutina de los chicos, pero pronto se darán cuenta de que una chica honesta y muy positiva.

Sus tres compañeros son Nick que trabaja por ahora de camarero hasta que pueda alcanzar sus sueños, Schmidt que siempre está rodeados de mujeres y Winston, un deportista que ha tenido que reconducir su carrera deportiva a otros objetivos.

El reparto de la serie New Girl

El papel de Jessica Day lo interpreta la actriz Zooey Deschanel, a la que ya hemos visto en (500) días juntos y Brooklyn Nine-Nine. El de sus tres compañeros de piso son Jake Johnson (Stumptown, Minx), Max Greenfield (Veronica Mars, The Neighborhood)t Lamorne Morris (Woke, Little Demon). Hannah Simone da vida a su amiga Cece.

También en el reparto de New Girl están los actores Damon Wayans Jr. (Finales felices), Nasim Pedrad (Scream Queens), Nelson Franklin (The Office, Veep, Black-ish), Megan Fox (Transformers, Jennifer’s Body), David Walton (Masters of Sex), Curtis Armstrong (American Dad, Sobrenatural), Steve Agee (El Pacificador, Superstore) y Rob Reiner (Algunos hombres buenos, Hollywood).

Pero que no cunda el pánico, a los que no les de tiempo a ver las siete temporadas de New Girl , en España también se puede ver la serie en la plataforma de streaming Disney Plus y todavía no han anunciado que la vayan a eliminar de su catálogo. .