Descubre todos los estrenos de series del 20 al 26 de marzo

Esta semana del 20 al 26 de marzo se estrenan varias series en las plataformas de streaming. Series tan interesantes como Life After Life, El agente nocturno, las segundas temporadas de Yellowjackets y Partisan, Los secretos de Sulphur Springs Temporada 3 y Up Here, entre otras.

Martes, 21 de marzo

Life After Life

La plataforma de streaming Filmin estrena esta serie que comienza cuando una noche de 1910, Sylvie da a luz a Ursula, pero la pequeña fallece estrangulada por su propio cordón umbilical. Esa misma noche, vuelve a nacer en una línea temporal alternativa y sobrevive. Así empieza una cadena sucesiva en la que Ursula Todd muere y renace una y otra vez en distintas iteraciones de su existencia. Una serie está ambientada en la era eduardiana británica (1901-1910) y el Londres bélico de 1940-1941. Ursula (Thomasin McKenzie) se enfrentará en sus renacimientos a dos guerras mundiales y tendrá que luchar por sobrevivir. Thomasin McKenzie

Jueves, 23 de marzo

Partisan Temporada 2

AMC+ la segunda temporada de este thriller psicológico sueco ambientado en los alrededores de Jordnära, una comunidad cerrada que administra una granja orgánica de éxito. En esta segunda entrega un coche es arrojado por un acantilado en mitad de la noche con un hombre ardiendo en su interior. La policía local comienza a investigar el caso y pronto descubre que el hombre es un personaje conocido en la comunidad cerrada de Jordnära. La policía irá investigando a esta extraña comunidad hasta que descubren problemas financieros y posibles infiltrados

El agente nocturno

Netflix estrena esta serie protagonizada por un agente del FBI encargado de una línea de emergencia que tiene que atender una llamada. Lo que no sabe es que esta llamada le meterá en mitad de un complot relacionado con un topo en la Casa Blanca.

Viernes, 24 de marzo

Los secretos de Sulphur Springs Temporada 3

Disney+ estrena la tercera temporada de esta serie protagonizada por Griffin y su familia los cuales se mudan al viejo hotel Tremont del pueblo de Sulphur Springs. Todo el pueblo cree que el hotel está embrujado por el fantasma de una niña llamada Savannah

Yellowjackets Temporada 2

Movistar Plus+ estrena la segunda temporada de esta serie protagonizada por Misty, Natalie, Taissa y Shauna, las cuatro de las integrantes de un equipo juvenil de fútbol femenino que sobrevivieron a un accidente de avión en mitad de la nada. Ninguna ha contado lo que pasó allí hasta que fueron rescatadas. Ahora, 25 años después, cada tiene su propia vida y aunque no quieren hablar de lo que ocurrió, hay secretos que no se pueden guardar para siempre. La serie está protagonizada por Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci y Tawny Cypress. En la segunda temporada Elijah Wood interpretará a un detective que complicará bastante las cosas a Misty.

Up Here

Disney+ estrena esta original comedia musical romántica ambientada en el año 1999 en Nueva York. Los protagonistas son una pareja mientras se enamora y descubre que el principal obstáculo para encontrar la felicidad son ellos mismos y el mundo de recuerdos, obsesiones, miedos y fantasías que tienen en sus cabezas.