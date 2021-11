La serie Lost fue una de las primeras ficciones que triunfó sobre supervivencia. La serie se centraba en sus seis temporadas en las duras experiencias de los supervivientes de un accidente aéreo en una isla llena de misterios. Para los que les gustan este tipo de ficciones, una buena opción puede ser la serie Yellowjackets que llegará a Movistar+ el 15 de noviembre.

Yellowjackets es una original serie que cuenta otra dura historia de supervivencia: cuatro de las integrantes de un equipo juvenil de fútbol femenino que sobreviven a un accidente de avión en mitad de la nada. El reencuentro 25 años después de estas mujeres saca a la luz toda una serie de secretos que sellaron con un pacto de silencio. Yellowjackets llega a Movistar+ el 15 de noviembre, en simultáneo a su estreno en EE UU. y cada lunes tendrán un nuevo episodio disponible.

Cuatro supervivientes

Las protagonistas de Yellowjackets son cuatro jóvenes Misty, Natalie, Taissa y Shauna que formaban parte de un equipo juvenil de fútbol femenino que sufrieron un accidente de avión en mitad de la nada. Nadie sabe cómo lograron sobrevivir porque las cuatro decidieron mantenerlo en secreto para siempre. Veinticinco años después, cada una ha reconstruido su propia vida y ninguna quiere hablar de lo sucedido.

¿Han logrado rehacer su vida? ¿Han logrado olvidar su dura experiencia? ¿Les ha afectado de alguna manera? Como los secretos son difíciles de guardar, cuando se vuelven a ver las cuatro, los recuerdos vuelven a su mente y se dan cuenta de que será muy difícil olvidar lo que sucedió. El pasado siempre vuelve y lo que ocurrió en ese lugar perdido está lejos de haber terminado…

La serie a partir de ese momento se detiene en la dura historia de supervivencia que vivieron en el pasado desde sus primeros días en los que colaboraban en equipo hasta que se separaron en salvajes y despiadados clanes. También cuenta las consecuencias que tuvo esta terrible experiencia para cada una de ellas años después. Uno de los aciertos de Yellowjackets es que salta del pasado al futuro mezclando géneros que van desde el terror psicológico hasta la acción y el drama juvenil.

Un buen reparto

Yellowjackets es una ficción de los creadores y productores de Narcos’ y Narcos: Mexico, Ashley Lyle y Bart Nickerson, quienes también ejercen de productores ejecutivos. Una serie protagonizada por los actores Melanie Lynskey (Castle Rock), Juliette Lewis (Camping), Christina Ricci (Sleppy Hollow, Monster, La tormenta de hielo, Casper) y Tawny Cypress (Imborrable).

Además el reparto lo completan lo completan los actores Ella Purnell (Sweetbitter), Samantha Hanratty (Shameless), Sophie Thatcher (Prospect), Sophie Nélise (The Book Thief), Steven Krueger (The Originals), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers) y Warren Kole (Shades of Blue). Una buena serie que es uno de los estrenos más esperados de este mes de noviembre.