Comienza el mes de noviembre y en este mes podremos disfrutar de numerosos estrenos de series internacionales en Movistar+. Series como Dexter: New Blood, Atlantic Crossing, Yellowjackets, Grace, Riverdale Temporada 6 y Archer Temporada 12.

Dexter: New Blood

El 8 de noviembre Movistar+ estrena esta serie de Showtime ambientada diez años después de que Dexter Morgan desapareciera en el ojo del huracán Laura. Ahora el que fue asesino en serie está viviendo con el nombre falso de Jim Lindsay en la pequeña ciudad de Iron Lake. Tras algunos acontecimientos inesperados en la comunidad, su Pasajero Oscuro volverá a llamarlo… Una serie de 10 episodios que cuenta con el showrunner de la serie original, Clyde Phillips, y el mismo protagonista, el actor Michael C. Hall.

Atlantic Crossing

El 29 de noviembre se estrena esta serie ambientada en la invasión nazi de Noruega. La Princesa Martha se ve obligada a huir y buscar refugio en Estados Unidos. En este lugar entablará una estrecha amistad con el presidente Franklin D. Roosevelt al que intentará convencer de que intervenga y ayude a salvar a su país de la guerra. Los votantes de Roosevelt se oponen a que su país sea arrastrado a una nueva guerra y Martha se da cuenta de que para conseguirlo tendrá que luchar por ello. Una serie protagonizada por los actores Kyle MacLachlan (Twin Peaks) y Sofia Helin (Bron/Broen).

Yellowjackets

El 15 de noviembre se estrena esta serie protagonizada por Misty, Natalie, Taissa y Shauna, cuatro de las integrantes de un equipo juvenil de fútbol femenino que sobrevivieron a un accidente de avión en mitad de la nada sin que nadie supiese cómo lo consiguieron. Veinticinco años después, cada una tiene su propia vida y nadie quiere hablar de lo sucedido. Pero hay secretos que no se pueden guardar para siempre. Una interesante serie de los creadores y productores de Narcos y Narcos: Mexico, Ashley Lyle y Bart Nickerson y protagonizada por los actores Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci y Tawny Cypress.

Grace

Los viernes 5 y 12 de noviembre a las 22 horas se estrena esta serie protagonizada por el actor británico John Simm (Doctor Who, Life on Mars). Roy Grace es un detective que no logra superar la misteriosa desaparición de su esposa hace 6 años. Grace tiene que conformarse con resolver antiguos casos todavía sin cerrar. Todo cambia cuando su colega Glenn Branson le pide consejo sobre un caso y se ve envuelto en dos complejas investigaciones que podría cambiar su situación. Una miniserie británica de dos episodios basada en las novelas del escritor Peter James, que ha sido uno de los éxitos de audiencia este año en Reino Unido.

Riverdale Temporada 6

El 17 de noviembre se estrena la sexta temporada de esta serie con cinco episodios evento de más duración que los anteriores. Los creadores han confirmado que el cuarto episodio incluirá el esperado ‘crossover’ con Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), de la serie Las escalofriantes aventuras de Sabrina. En esta entrega el futuro de Riverdale está en manos de un consejo popular y algunos descubrirán Riverdale esconde una maldición en sus cimientos…

Archer Temporada 12

El 11 de noviembre se estrena esta serie protagonizada por Sterling Archer y los miembros de la Agencia. En esta temporada su amenaza es un grupo de espías conocido como la Agencia Internacional de Inteligencia que se ha convertido en su peor competencia. Archer y su equipo tendrán competir con los despiadados tiburones de la A.I.I. o serán los próximos en ser tragados vivos…