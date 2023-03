‘El quinto día’, la serie de suspense que se estrena por fin en Movistar Plus+

Uno de los estrenos de esta semana es el thriller El quinto día (The Swar), uno de los proyectos televisivos europeos más esperados de Movistar Plus+. Una serie de ocho episodios de unos 45 minutos que estarán disponibles a partir del lunes 13 de marzo creada y producida por el productor ejecutivo de Juego de Tronos Frank Doelger.

El quinto día está basada en el bestseller internacional de Frank Schätzing de 2004 que ha sido publicado en todo el mundo y traducido a 27 idiomas. La serie es dirigida por Barbara Eder (Bárbaros), Luke Watson (Britannia, Ripper Street) y Philipp Stölzl (El médico) y el guion es de Steven Lally (Strike Back), Marissa Lestrade (Deep State), Chris Lunt y Michael A. Walker (El joven Wallander, Devils).

Esta serie de ciencia ficción tuvo su preestreno en la 73ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín en el que inauguró la prestigiosa sección Berlinale Series el pasado 19 de febrero.

Cuando la naturaleza contraataca

¿Qué ocurriría si los habitantes de los océanos se rebelasen contra la contaminación que estamos provocando los humanos? La serie El quinto día plantea esta posibilidad e imagina una situación en la que la humanidad tiene que luchar contra un organismo marino inteligente que se está rebelando para garantizar la supervivencia de su entorno.

Según la sinopsis de Movistar Plus+: “Cuando el tratamiento imprudente de los océanos amenaza su hábitat natural, éste contraataca. En muy poco tiempo, el destino del planeta queda en manos de un pequeño grupo de científicos”.

El gran protagonista de esta original serie es la naturaleza que intenta luchar desesperadamente contra su deterioro constante y el fin de su espacio vital. Un grupo de científicos serán los encargados de defender a la naturaleza ante las amenazas reales que sufren actualmente los océanos y las criaturas marinas que viven en ellos.

El reparto de El quinto día

Esta original serie está protagonizada por los actores Alexander Karim (The Lawyer, Tyrant) y Cécile de France (The New Pope, Las ilusiones perdidas). También en el reparto están los actres Leonie Benesch (La vuelta al mundo en 80 días, Babylon Berlin, The Crown), Joshua Odjick (Unsettled, Wildhood), Barbara Sukowa (Hannah Arendt, 12 monos), Krista Kosonen (Beforeigners (Los visitantes)), Blade Runner 2049), Takuya Kimura (2046, Vengo con la lluvia) y Oliver Masucci (Dark), entre otros.

Una original serie que es una de las apuestas de Movistar Plus+ para este mes de marzo junto con las series Sentimos las molestias Temporada 2, Yellowjackets Temporada 2, las películas Bullet Train y Es mi vida y el documental Afganistán no es país para mujeres.