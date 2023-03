‘Todos quieren a Daisy Jones’, la serie que está triunfando en Prime Video

Una de las series que está triunfando en Amazon Prime Video es Todos quieren a Daisy Jones. Una adaptación de la novela de la escritora Taylor Jenkins Reid sobre la banda de rock ficticia, Daisy Jones & The Six, ambientada en los años 70 que se estrenó el pasado 3 de marzo y ya es una de las series preferidas de muchos usuarios de la plataforma de streaming.

La protagonista de la serie es Daisy Jones una mujer, según explica la sinopsis de Prime Video, “con unas metas claras. Ella tiene claro que no quiere ser la musa de nadie, ella es “ese alguien”. Su camino se cruzará con el de Billy Dunne (Sam Claflin) el cantante principal de The Six, la banda de música de moda. Juntos y con otros cuatro músicos acabaron formando Daisy Jones & The Six que se convertirá en la banda de rock más importante del mundo.

La escritora Taylor Jenkins Reid es la autora de esta obra y también de otras novelas de éxito como Los siete maridos de Evelyn Hugo o Malibú Renace. Los miembros de esta banda tuvieron que enfrentarse a los problemas de la mayoría de las bandas de rock de la época y al final no pudieron resistir la presión.

La formación de una banda de rock

Esta serie cuenta el inicio, la trayectoria y la ruptura de la banda contada por los integrantes de una nueva banda de rock. Estos fueron Daisy Jones, Billy Dunne, Graham Dunne, Karen Sirko, Eddie Roundtree y Warren Rojas.

Los caminos de la excéntrica cantante y Billy Dunne, el cantante principal de The Six, la banda de música del momento, se cruzan y deciden formar un grupo musical que se convierte en una de las bandas de rock más importantes del mundo. Pero pronto surgirán en esta banda roces y enfrentamientos, problemas con el alcohol y las drogas y entrarán una espiral de problemas continuos hasta que este grupo musical decida separarse.

El reparto de Todos quieren a Daisy Jones

Los protagonistas de esta serie son Daisy Jones, papel que interpreta la actriz Riley Keough y Billy Dunne que es el cantante principal de The Six, la banda de música que está de moda y cuyo papel interpreta Sam Claflin. En el grupo también están Graham Dunne, papel interpretado por Will Harrison, Karen Sirko por Suki Waterhouse, Eddie Roundtree por Josh Whitehouse)y Warren Rojas por Sebastian Chacon.

Además de los miembros del grupo musical también estaban el manager de la banda, Teddy Price (Tom Wright), la mujer de Billy Dunne, Camila (Camila Morrone), y Simone Jackson (Nabiyah Be), entre otros.