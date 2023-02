Vicent Cassel lo tiene claro: la secuela de ‘Promesas del este’ parece imposible

Desde el 2007, el cineasta David Cronenberg ha estado tanteando el terreno para filmar una continuación de Promesas del este. La cinta criminal fue un auténtico éxito, brindándonos una de las mejores interpretaciones de su protagonista, Viggo Mortensen. En la historia, el actor Vincent Cassel también firmó un gran papel secundario, pero según ha explicado recientemente, parece improbable que en algún momento vayamos a ver una secuela del genial título.

Charlando con The Independent, el intérprete galo cerró cualquier alternativa a una continuación, a pesar de que Cronenberg tenía un material maravilloso para la esperada segunda parte: “Tenía un guion maravilloso. Estábamos listos para hacerlo y no sé por qué colapso. Ahora no creo que vuelva a suceder”. Promesas del este estuvo protagonizado por Naomi Watts como Anna, una comadrona que da a luz al bebé de una prostituta de 14 años. A medida que sigue la historia, se revela que esta mujer fue obligada a prostituirse por la mafia rusa, por lo que el personaje de Watts termina cruzándose con el jefe de la organización Semyon (Armin Mueller-Stahl), el torpe hijo Kirill (Cassell) y el conductor Nikolai (Mortensen). Según los principales informes, la secuela habría continuado justo después de donde lo dejó la primera película, con Kirill y Nikolai pensando que heredaron el imperio criminal de Semyon a pesar de que Nikolai trabaja en secreto como agente doble.

A día de hoy, Promesas del este se ha convertido en una especie de película de culto, elogiada por la crítica y muy bien valorada por el público, en concreto por el realismo de su violencia. El último acercamiento que obtuvimos lo ofreció el guionista Steven Knight (Peaky Blinders, Spencer), quien en 2019 aseguró que el filme estaba “cerca de entrar en producción”. Ahora, con la diferencia de edad entre ambas propuestas, seguramente el guion tenga que volver a adaptarse, pues precisará de una elipsis mucho mayor. Pero quizás el principal problema para que la secuela llegue a buen término tenga más que ver con el momento creativo en el que se encuentra Croneberg, mucho más cercano a la ciencia ficción que al que conocimos al final de la primera década de los 2000, con historias como Una historia de violencia.

Cassell volverá a trabajar a las órdenes del realizador canadiense en The Shrouds, un thriller en el que un hombre de negocios puede conectarse con los muertos mediante un utensilio funerario. Se estrenará en 2024 y estará coprotagonizada por Léa Seydoux.