Vincent Cassel no tiene ni idea de cómo va actuar en el último proyecto de David Cronenberg

Los grandes actores quieren, cómo no, trabajar en algún momento con aquellos autores que pueden en cierta forma llegar a elevar u trabajo. La mirada de estos cineastas suele estar acompañada de personajes complejos y llenos de matices, un lujo en el Hollywood ultrafranquiciado que vivimos hoy en día. En el caso de Vincent Cassel será la tercera vez que se ponga a las órdenes de David Cronenberg con The Shrouds. La nueva cinta del maestro del terror y la ciencia ficción comenzará a rodarse a mediados de 2023 en Toronto y por lo que cuenta el propio actor galo, su personaje será todo un desafío a pesar de su dilatada experiencia en la industria.

En una reciente entrevista con The Guardian, el actor de El odio, habló de cómo iba a ser su nuevo personaje y en la confianza que Cronenberg depositó en él: “Es la historia de un hombre que pierde a su esposa. Se trata de la incapacidad de hacer frente a la pérdida de un ser querido. Nunca pensé que tuviera tanta confianza en mí y estoy realmente halagado. Le dije ‘David, sinceramente, no tengo idea de cómo voy a jugar a esto’ y él le dijo que esa era exactamente la razón por la que le eligió”. Según la sinopsis oficial de The Shrouds, Karsh (Cassel), un hombre de negocios innovador y viudo afligido que construye un dispositivo para conectarse con los muertos dentro de un sudario funerario.

El cineasta canadiense ya le explicó en su momento a Indiewire en el pasado Festival de Cine de Cannes que The Shrouds tendría lugar en un mundo donde las personas pueden ver a sus familiares fallecidos decaer en tiempo real. Un concepto que originalmente iba a ser una serie de Netflix, con el propio Cronneberg escribiendo dos episodios, pero finalmente el servicio de streaming canceló la idea. Vincent Cassel ha participado en dos proyectos anteriores del director como actor secundario. La primera colaboración fue en Promesas del este en 2007 y la segunda en 2011 con Un método peligroso.

Acostumbrado a papeles difíciles con una clara mirada de autor, Cassel ha sido capaz de establecer su carrera entre filmes comerciales como Ocean’s Eleven y Jason Bourne y piezas tan arriesgadas como Irreversible, Cisne negro o Nuestro día llegará. The Shrouds todavía no tiene fecha de estreno.