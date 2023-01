Ya está disponible el inquietante primer teaser de ‘Infinity Pool’

El cine de terror seguirá siendo una tendencia en 2023, después de un año que proporcionó algunas propuestas tan interesantes y diferentes como Barbarian, Smile o la reciente M3GAN. Esta temporada le tocará el turno a nombres como Ari Aster, quien después de Hereditary y Midsommar volverá con Beau tiene miedo, pero también seguiremos de cerca la tercera película de Brandon Cronenberg como director: Infinity Pool. La propuesta de Neon protagonizada por Alexander Skarsgard y Mia Goth tiene un primer teaser tráiler y su visionado es tan extraño como inquietante:

“A mind-bending, neon-lit nightmare”

– Slash Film

Brandon Cronenberg’s INFINITY POOL changes your life Friday. Get tix: https://t.co/153zjapXj7 pic.twitter.com/jT82XaqORC

— NEON (@neonrated) January 22, 2023