El último tráiler de ‘Smile’ es aterrador: ¿Podrás terminar de verlo?

La llegada del último tráiler de Smile ha conmocionado a internet. La película de terror se ve inquietante y, a juzgar por todo el contenido promocional que hemos ido conociendo, ofrecerá de todo menos risas cuando aterrice a los cines el próximo 30 de septiembre. Las sonrisas siniestras están listas para mostrarse en la gran pantalla:

El título de Paramount Pictures supone el debut cinematográfico del director Parker Finn y está protagonizada Sosie Bacon (sí, es la hija del también actor Kevin Bacon). Según la sinopsis oficial, después de presenciar un extraño accidente que involucra a una paciente, la Dra. Rose (Bacon) comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un terror abrumador comienza a apoderarse de su vida. La protagonista deberá enfrentarse a su inquietante pasado para sobrevivir, escapando así de esta nueva y horrible realidad que habita en ella.

Bacon no es ninguna novata en el campo de la actuación y ya la hemos visto firmar grandes papeles memorables en series como Por trece razones o en la miniserie Mare of Easttown, ganadora de un premio Emmy. El adelanto y el material promocional que se ha ido vertiendo durante las últimas semanas han dejado al público con ganas de más, siendo realmente extraño que un tráiler ponga tan nerviosos a los espectadores. Desde luego, el horror invita a no querer fijar demasiado la vista en esas sonrisas antinaturales. Debido a ello, no es de extrañar la viralidad del contenido, por lo que se augura una buena taquilla para esta especie de slasher psicológico.

Este descenso a la locura no ha sido nada sencillo para la actriz. Cuando Smile se estrenó en el Fantastic Fest, explicó que la película había marcado un antes y un después en su carrera: “A decir verdad, no estaba completamente consciente de cuánto me afectaría esta parte cuando comencé la película. Es físicamente exigente, porque tu cuerpo no entiende la diferencia entre actuar y la vida real. Pero, sinceramente, no sé si hay algo que pueda prepararte para una experiencia como Smile”.

Las primeras críticas han aplaudido la actuación de Bacon. Finn ha sido el primero en poner en valor la labor de su intérprete, destacando el cambio emocional y la tensión constante a la que ha estado sometido su cuerpo y mente. “Ella está en casi todas las escenas y opera en niveles extremos de estrés, miedo y pánico durante la mayor parte de la película. Mantener esas emociones realmente puede pasarle factura a un actor, pero ella está profundamente comprometida con su oficio y simplemente ha dejado eso fuera del juego”, argumentaba el cineasta.