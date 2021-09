Hace poco hablamos de cómo el estreno de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos iba a ser una gran prueba para ver cómo respondía el público ante el estreno de una gran superproducción, en medio de la recuperación tras la variante delta y de una posible nueva ola en poco tiempo. Un impacto que no pudo medir con exactitud en el caso de Viuda Negra, ya que esta sí que tuvo una polémica estrategia de estreno simultáneo en el Acceso Premium de Disney Plus. Dado el peligro que supone y el riesgo económico para el estudio, Sony Pictures pospuso el estreno de Venom: Habrá matanza, pocos días antes del estreno de Shang-Chi.

Sin embargo los números de su estreno (más de 100 millones recaudados en su primer fin de semana a nivel mundial) han dado la suficiente confianza a la productora nipona para adelantar otra vez, 15 días el estreno en Estados Unidos, dejándolo fijado para el 1 de octubre.

Sony Pictures se quedará con el 80% del porcentaje de la taquilla de Spider-man No way out, dado su trato con Disney, una superproducción que junto a Venom: Habrá matanza aúna gran parte del éxito o del fracaso de este final del 2021 para la productora y distribuidora, siendo las dos películas más relevantes en cuanto a la recaudación global. Los antecedentes del simbionte enemigo del héroe arácnido son positivos, pues aunque obtuvo críticas muy mediocres llegó a alcanzar 850 millones de dólares en el box office mundial.

Save the date. 🗓 #Venom: Let There Be #Carnage is exclusively in movie theaters on OCTOBER 1.

🍿 Experience it in 3D, premium large formats, and IMAX.

🎟 Tickets on sale Wednesday.@VenomMovie pic.twitter.com/e5RfVdpjhA

— Sony Pictures (@SonyPictures) September 6, 2021