‘The Bride!’: un irreconocible Christian Bale es el monstruo de Frankenstein

En la historia del cine existen personajes que, para los actores, tienen un aura especial. Ahí caben tanto roles profundamente clásicos del terreno de la dramaturgia como el Hamlet de Shakespeare a iconos pop del mundo de los cómics a la altura de Superman o Batman. Christian Bale tiene la suerte de haber interpretado a este último y ahora, asimilará además el cuerpo y rostro del monstruo de Frankenstein.

El galés se ha transformado en la criatura creada por Mary Shelley en la segunda cinta como directora de Maggie Gyllenhaal. La película lleva por título The Bride! y Jessie Buckley hará las veces de la novia del deformado protagonista. Para ir poniendo los dientes largos de los fans del terror y la ciencia ficción, tanto Warner Bros como la actriz y realizadora han compartido la primera imagen oficial en redes sociales, tanto del actor como de la intérprete irlandesa, acompañándolo la cineasta con el mensaje “Conoce a la novia y a Frank”. Algo un tanto inconexo con el material original, ya desde el propio nombre del ser, pues el nombre que le otorga Gyllenhaal es en realidad, el apellido del científico que lo vio nacer en la novela. Aunque esta claro ya por su sinopsis, que esta versión no tendrá nada que ver con el trabajo de Shelley, más allá de la creación de los personajes.

‘The Bride!’: ¿Quién más aparece en la adaptación?

Además de Buckley y Bale, el elenco de estrellas también incluye a Annete Bening, Penélope Cruz y Peter Sarsgaard, quien por otra parte es del mismo modo el marido de Gyllenhaal y por tanto, cuñado del actor Jake Gyllenhaal.

La sinopsis oficial de The Bride! dice lo siguiente: “Un Frankenstein solitario viaja al Chicago de los años 30 para buscar la ayuda del Dr. Euphronius para crear un compañero para sí mismo. Los dos revitalizan a una joven asesinada, naciendo así la Novia. Ella va más allá de lo que cualquiera de los dos pretendía, encendiendo un romance incombustible, la atención de la policía y un movimiento social salvaje y radical”. El año pasado, ya pudimos ver una revisión del mito del Prometeo moderno con la adaptación de Alasdair Grey. Sin embargo, esta no tendrá nada que ver con la Bella Baxter de Pobres criaturas. El papel lo asumirá Buckley, quien ya estuvo presente en la ópera prima de la cineasta. Una nueva colaboración que entusiasma a la actriz. “Volver a trabajar con Gyllenhaal otra vez está más allá de mis sueños más locos. Realmente nos enamoramos trabajando en La hija oscura”, le contó a IndieWire. Después añadió sentirse “muy agradecida” de poder formar parte de un grupo de “mujeres extraordinarias” que tienen mucho que decir, mentes brillantes y una buena dosis de imaginación.

Por su parte, Sarsgaard le dijo a The Independent que The Bride! es “una gran película de monstruos punk, romántica y profundamente salvaje”. Por último añadió que la gente se iba a sorprender mucho de que esta fuese la segunda película de Maggie Gyllenhaal porque “no se parece en nada a La hija oscura. The Bride! Está producida por la propia guionista y directora, contando en la produccion ejecutiva con Emma Tillinger Koskoff, Talía Kleinhendler y Osnat Handelsman-Keren.

Christian Bale no es el único Frankenstein del 2024

Al igual que sucediese con el relato de Pinocho, escrito por Carlo Collodi hace un par de años, entre este 2024 y 2025 tendremos varias versiones del monstruo representado en la gran pantalla por Boris Karloff. Este año veremos el debut tras las cámaras de la hija del difunto Robin William, Zelda Williams, quien estrenará Lisa Frankenstein con un guion de la ganadora del Oscar, Diablo Cody.

En 2025 veremos a Jacob Elordi ponerse en la piel de la criatura de Frankenstein a las órdenes de Guillermo del Toro. El cineasta mexicano adaptará, a su modo, el trabajo de Shelley para Netflix, con un reparto lleno de estrellas entre las que destacan, aparte de Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz, David Bradley y Lars Mikkelsen. A lo largo de la vida del séptimo arte son muchos los actores que se han puesto en la piel llena de cicatrices del monstruo. Desde el propio Karloff a Robert De Niro. The Bride! Está pensada para estrenarse el 3 de octubre de 2025.