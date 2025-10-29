Si te gustan las comedias románticas tienes que ver la segunda temporada de esta serie que ya está en Netflix: date un atracón de amor del bueno

Puede que continuación no fuese tan esperada como la de Miércoles o el inminente capítulo final de Stranger Things, pero una de las comedias románticas más celebradas de Netflix acaba de estrenar su segunda temporada. Nos referimos cómo no a Nadie quiere esto, la creación de la guionista y actriz Erin Foster (The New Normal), la serie que ahora mismo lidera el top 10 de los seriales más visto (habla inglesa) dentro del catálogo del estudio californiano. No obstante ¿de qué trata la continuación de esta ficción que ya obtuvo en 2024 la buena consideración del público y la crítica? ¿cuáles son las claves que la han convertido en un nuevo fenómeno viral?

El género de las comedias románticas mantiene un idilio constante con el streaming y no son pocos los casos de éxito que van apareciendo constantemente dentro del abanico de contenidos de Netflix. Porque ya sea en el formato de drama de época como Los Bridgerton o en la narrativa actual con ejemplos como Emily in Paris, los triángulos amorosos, las mentiras, pasiones y engaños siempre han funcionado tradicionalmente bien en corporación fundada por Marc Randolph y Reed Hastings. Tanto es así que tras su estreno el pasado 23 de octubre, segunda temporada de Nadie quiere esto, acumula más de ocho millones y medio de visualizaciones, reiterando ese liderato en 14 países, entre los que se encuentra Canadá, Chipre o Australia. El afán por conocer más y recordar la historia de amor entre la agnóstica protagonista y un rabino recién separado ha llevado a que paralelamente al triunfo de la continuación, la primera temporada se cuele otra vez en la lista, ocupando el noveno puesto y superando las dos millones de visualizaciones.

Una de las mejores comedias románticas de Netflix

La serie Nadie quiere esto pone su punto de partida en la improbable relación entre dos personas que poseen vidas antagónicas y personalidades completamente opuestas. Partiendo de la historia romántica real de su creadora, la trama nos presenta a Joanne, una agnóstica que tiene un podcast en el que habla abiertamente sobre el sexo y Noah, un rabino conservador miembro de una familia judía de corte tradicional. Por supuesto y como en otras tantas comedias románticas, los conflictos nacidos de sus diferencias representarán un obstáculo clave que tensa y emula la siempre consecuente pregunta dentro de dicha tipología narrativa: ¿puede el amor con todo?

En el reparto principal, Joanne y Noah son encarnados por Kristen Bell y por Adam Brody. Ella es conocida por su rol en las series de Verónica Mars y Héroes y por su labor como dobladora en producciones de Disney de la talla de Frozen. Él por su parte ha aparecido en proyectos relevantes como American Fiction o Una joven prometedora. El resto del reparto se conforma con Justine Lupe (Succession), Timothy Simons (El cuento de la criada), Stephanie Faracy (El retorno de las brujas), Tovah Feldshuh (The Walking dead), Paul Ben-Victor (The Wire) y Stephen Tobolowsky (Memento), entre otros.

The perfect monologue to perfect kiss pipeline. pic.twitter.com/b5Qx6My3Vm — Netflix (@netflix) October 28, 2025

¿De qué trata la segunda temporada?

Tras los acontecimientos y desenlaces de la primera temporada, la mejor de las comedias románticas de Netflix hace hincapié en la reconciliación entre ambos y en su evolución como pareja. Superar las diferencias sigue siendo un reto, mientras Joanne se resiste a ser definida por una religión.

La segunda temporada de Nadie quiere esto vuelve a contar con 10 capítulos, los cuales están ya todos disponibles en el catálogo de la plataforma.