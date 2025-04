El regreso de ‘Miércoles’: Jenna Ortega vuelve a vestirse de negro para la segunda temporada

El regreso de Miércoles es inminente y por eso Netflix acaba de lanzar el primer adelanto de una segunda temporada que promete más misterio y mucho, pero que mucho humor negro. La ficción original, spin-off de la propiedad intelectual creada originalmente por Charles Addams, consolidó a Tim Burton y a Jenna Ortega como un dúo creativo de éxito en la pequeña pantalla. Colaboración que dos años después se extendería al gran triunfo de la taquilla, Bitelchús Bitelchús (2024). Ahora, si los fantásticos resultados de la primera temporada no eran per se motivo suficiente de hype, la llegada de la nueva ronda de capítulos tras el brillo fílmico de Warner Bros es tremendamente estimulante para los fans de Ortega.

Como bien ha revelado Netflix, el regreso de Miércoles estará dividido en dos partes; una tirada inicial de episodios que aterrizará en la plataforma el 6 de agosto y otra que hará lo propio, el 3 de septiembre. Vamos, que nos espera un verano oscuramente gótico y sobrenatural.

El regreso de ‘Miércoles’

El avance de la segunda temporada de la serie comienza con una secuencia de Miércoles Addams pasando por un control de seguridad del aeropuerto. Por supuesto, el detector de metales da la alarma y lejos de portar cualquier cosa inofensiva, la joven retira todo un arsenal de cuchillos, mazas y objetos punzantes. Aunque la broma que esconde todo esto es que su pecado en el control reside en el protector solar que porta Cosa, la carismática mano que todo fan de la franquicia conoce.

Como bien explica el tráiler, esta es la primera vez en la que se da un regreso de Miércoles al mismo instituto dos años seguidos. La protagonista vuelve a Nevermore, reuniéndose con Enid, su alegre compañera de cuarto y enfrentándose a lo que parece un demonio monstruoso y de aspecto aterrador. No obstante, no parece que esta pequeña heroína le tema a nada y como bien le apunta a su progenitora, no tienes que preocuparse por ella, pues hace su mejor trabajo «en las sombras».

El adelanto corrobora lo que ya adelanto hace más de un año Ortega, quien aseguró que la segunda temporada de Miércoles traería un incremento del horror: «Recibí algunos guiones para la segunda temporada, y definitivamente nos estamos inclinando hacia más terror». Además, la californiana ya le dijo a E! News a principios de 2024 que en este seguimiento, la historia adquirirá una dimensión mayor:

«Es muy emocionante porque, a lo largo de la serie, aunque Miércoles necesita un poco de arco argumental, nunca cambia realmente, y eso es lo maravilloso de ella. Hay frases ingeniosas realmente buenas, y creo que todo es más grande. Tiene mucha más acción. Cada episodio probablemente se sentirá un poco más como una película, lo cual es genial».

Ortega y Myers no son las únicas que retoman sus personajes, pues regreso de Miércoles traerá consigo la vuelta de las estrellas Hunter Doohan, Joy Sunday, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Gwendoline Christie, Chritina Ricci y Catherine Zeta-Jones, entre otros. Pero como toda nueva temporada, la serie incorporará caras nuevas, entre las que destacan figuras del nivel de Steve Buscemi como personaje regular y Lady Gaga, Thandiwe Newton, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Joanna Lumley, Frances O’Connor y Joonas Suotamo, en el perfil de estrellas invitadas.

Creada por los showrunners Alfred Gough y Miles Millar, la primera temporada de Miércoles fue un éxito clave para Netflix en 2022, convirtiéndose prácticamente de la noche a la mañana en una de las 10 series originales más vistas de la plataforma, con sólo dos semanas de emisión. En la actualidad, Miércoles representa la temporada más vista de una serie en inglés, sólo por detrás de la surcoreana El juego del Calamar. Con la fama exponencial recientemente adquirida por Ortega, todo parece indicar que el regreso de Miércoles volverá a romper todos los récords de audiencia.

El futuro fílmico de Jenna Ortega

Aparte del estreno de la segunda temporada de Miércoles, Jenna Ortega tiene un buen número de producciones en camino. Este 2025 tiene pendiente el estreno de Klara and the Sun, a las órdenes de Taika Waititi y compartirá pantalla con Barry Keoghan y el cantante The Weeknd en Hurry Up Tomorrow. En España, todavía debe estrenar Death of a Unicorn, mientras que el próximo año coprotagonizará junto a Taylor Russell (Hasta los huesos: Bones and All) el remake de Mujer blanca soltera busca…(1992).

Netflix tendrá un final de año movido en cuanto a contenido, pues antes de la división de temporada de Miércoles tendremos el final de El juego del calamar (27 de junio) y tras ambas, en octubre aparecerá seguramente la quinta season de Stranger Things.