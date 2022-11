Shawn Levy (‘Stranger Things’) podría dirigir una nueva película de Star Wars

El cineasta detrás de Stranger things y Free Guy, Shawn Levy, podría estar listo para unirse a otra gran franquicia dentro de su apretada agenda. Hablamos de Star Wars, una saga que lleva años filmando exitosas series, pero que por el momento tiene toda una serie de proyectos abiertos en forma de largometraje sin terminar de concretarse. Según la información, el canadiense habría estado hablando con Disney y Lucasfilm para otra producción secreta sobre la galaxia muy muy lejana. La noticia, recogida por Indiewire tiene todo el sentido del mundo, ya que los trabajos futuros más relevantes de Levy son propiedad de La Casa del Ratón.

Disney no se ha pronunciado al respecto, pero si repasamos la lista de películas que el estudio tiene pensado filmar con reconocidos directores parece imposible pensar que vaya a llevarlos todos a cabo. Para empezar, el universo creado por George Lucas tendrá (todavía oficialmente) una trilogía filmada por Rian Johnson, quien dirigió la secuela del último núcleo de historias de la franquicia, Los últimos jedi. En el apartado de historias independientes, Taika Waititi (Thor: Ragnarok) escribirá y dirigirá otra cinta, mientras que Rogue Squadron se centrará en los pilotos de la rebelión, en un filme que tendrá detrás de las cámaras a Patty Jenkins (Wonder Woman).

La noticia de estas hipotéticas conversaciones contrasta de manera directa con las recientes declaraciones de J.D. Dillard, quien habló con The Wrap asegurando que su proyecto con Star Wars ya no existe. Dillard es conocido por Juego de manos, una pequeña producción que con 250.000 dólares de presupuesto, recaudó 4 millones de dólares en la taquilla estadounidense. Shawn Levy tiene pendiente el estreno de All the light we Cannot See, la nueva serie de Netflix. También será el artífice de Deadpool 3, entrega que por fin reunirá al lobezno de Hugh Jackman con Ryan Reynolds.

Lucasfilm no ha lanzado una película de Star Wars desde 2019, cuando estrenó el Episodio IX: El ascenso de Skywalker, concluyendo la trilogía del regreso firmada por Disney después de la compra de la productora de Lucas en 2012. La recepción por parte de los fans fue bastante negativa, al igual que sucedió con el spin-off de Solo, centrado en el pasado del personaje que originalmente interpretó Harrison Ford. Por ello, no es de extrañar que desde los altos mandos quieran aplicar una paciencia más que necesaria, para la consecución y construcción de lo que será el futuro de una franquicia que no puede permitir seguir devaluándose.