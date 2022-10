La película secreta de Damon Lindelof para Star Wars encuentra directora en Marvel

Damon Lindelof, uno de los showrunners más exitosos de la televisión reciente se aproxima hacia una galaxia muy muy lejana. El creador de fenómenos de la pequeña pantalla como Lost o The leftovers acaba de escoger a la directora de Ms.Marvel, Sharmeen Obaid-Chinoy.

La noticia de este proyecto secreto liderado por Damon Lindelof la dio por primera vez Deadline. El guionista y director viene de haber estado trabajando en la cinta The Hunt, del pasado 2020. Lindelof ha escrito para franquicias tan variadas como Star Trek, Alien o la serie secuela de Watchmen para HBO Max. Como nos viene teniendo acostumbrados Disney con sus IP (un buen ejemplo de ello es Marvel), todavía se desconoce cualquier tipo de argumento alrededor de esta nueva película, ni si contará con personajes y existentes o si aportará nuevos roles al universo creado por George Lucas. La noticia llega tras una ausencia notable de producciones de Star Wars en cines. Desde el fracaso a nivel de crítica y de engagement con su audiencia, la Casa del Ratón optó por centrarse en series para Disney + como The Mandalorian, El libro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi y actualmente Andor. Los últimos largometrajes de la compañía fueron Solo en 2018 y El ascenso de Skywalker en 2019.

No es la única propuesta de películas de la saga fantástica de ciencia ficción. Rogue Squadron de Patty Jenkins se ha apartado del calendario, pero de momento, desde Disney todavía no han cancelado nada. Por otro lado Rian Johnson (Puñales por la espalda) también trabaja en una trilogía y el neozelandés Taika Waititi (Lo que hacemos en las sombras, Thor: Ragnarok), tiene pendiente una historia original con el universo interplanetario de los jedi.

Además de dirigir dos episodios de Ms. Marvel, Obaid-Chinoy es una directora que ha ganado siete premios Emmy y dos Premios de la Academia (por dos cortometrajes documentales, “Saving Face” y “A Girl in the River”). Esta cineasta con orígenes paquistanís y canadienses es conocida también por la trilogía titulada Bahadur, una serie de películas animadas sobre tres amigos de la infancia que desarrollan superpoderes y que luchan contra las fuerzas del mal. Según otros informes, Obaid Chinoy adaptará del mismo modo la novela Brillance de Marcus Sakey, la cual contará con Will Smith como productor y más que probable protagonista.