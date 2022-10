Hugh Jackman dice que veremos una versión todavía más enfadada de Lobezno en ‘Deadpool 3’

Es algo que todavía no terminamos de creernos, pero es cierto. Lobezno llegará al Universo Cinematográfico de Marvel de la mano de Ryan Reynolds, Hugh Jackman y Deadpool 3. De hecho, después del primer anuncio, ambos intérpretes tuvieron que publicar otro vídeo en el que explicaban cómo los acontecimientos de Logan eran muy posteriores a lo que se producirá en esta tercera parte, además de volver a hacer sorna con todo lo que sucederá en la película. Ahora, Jackman ha hablado con Associated Press, compartiendo su entusiasmo por el ansiado regreso que todo fan esperaba y que, por fin, se hará realidad:

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022

“Es muy divertido. Han pasado cinco años y realmente nunca pensé que volvería. Estoy muy, muy emocionado de volver”, contaba el nominado al Oscar. El sentimiento de que Jackman había cerrado su capítulo de Lobezno con Logan parecía muy evidente para todos, sobre todo teniendo en cuenta la adquisición de la 20 th Century Fox por parte de Disney, recuperando de esta forma varios de sus superhéroes, entre los que destacaban los X-Men y por supuesto, Los cuatro fantásticos. Estando otra vez en el género de superhéroes, el protagonista de Los Miserables evitó revelar ningún secreto sobre la producción, pero lo que sí que pudo seguir compartiendo fue su entusiasmo: “Puedo decirles que voy a pasar el mejor momento de mi vida. Puedo decirles que comencé de nuevo en el gimnasio, estoy comiendo mucho y me siento mal por el elenco de The Music Man con la cantidad de batidos de proteínas que estoy tomando”. The Music Man es el musical de Broadway en el que actualmente trabaja Jackman.

También revelo que conocía “un poco” sobre el guion, pero que por supuesto no lo iba a contar. Eso sí, al volver la franquicia a Disney, lo que muchos se preguntan es si esta versión que conoceremos del personaje estará algo más edulcorada que lo que el cine nos tiene acostumbrados. Por suerte para los fans, la producción y él mismo parecen tenerlo claro. “No hay otra opción” comenzaba diciendo para concluir con un “definitivamente está más enojado y gruñón”.

Deadpool 3 estará dirigida por Shawn Levy (Free Guy, The Adam Project) y se estrenará el próximo 6 de septiembre de 2024. Eso sí, la pregunta que todos nos hacemos es cómo hará el estudio para introducir a ambos personajes en el complejo y homogéneo Universo Cinematográfico de Marvel.