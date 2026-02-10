‘Rooster’: tráiler y fecha de estreno de la nueva serie de Steve Carell con el creador de ‘Ted Lasso’

El calendario de estrenos del mundo de las series no da ni un sólo respiro. Llevamos poco más de un mes del 2026 y las diferentes plataformas de streaming ya han mostrado algunas de sus principales producciones (y las que quedan). Netflix nos ha dejado un tanto atónitos con el desenlace de Él y ella, el ecosistema de Juego de Tronos tiene nuevos protagonistas y Los Bridgerton han regresado con otra temporada cargada de amores y tensiones palaciegas. Pero con todavía un año por delante, evidentemente la imperiosa necesidad de novedades en el terreno del vídeo bajo demanda nos tiene varias sorpresas guardadas. Una de ellas es Rooster, la próxima comedia con la que Steve Carell promete volver a conquistar la pequeña pantalla.

Creada por Bill Lawrence y Matt Tarses, Rooster supone el regreso protagónico del ganador del Globo de Oro a un serie de comedia. Porque aunque al actor norteamericano lo pudimos ver en 2025 dentro del elenco de Las cuatro estaciones, lo cierto es que en aquella ficción nacida de la mente de Tina Fey, Carell era un personaje más en una trama ciertamente coral. Ahora, la estrella vuelve asumir el liderazgo televisivo de un proyecto seis años después del fracaso de Space Force (2020) y con la esperanza de recuperar esa relevancia mediática y cómica lograda a través de la inagotable The Office (2005). Por suerte, Carell no podría estar en mejores manos. Pues Lawrence es uno de los artífices de dos de las más exitosas creaciones recientes del campo del humor; Ted Lasso (2020) y Terapia sin filtro (2023). Y además, posee toda una prominente carrera como showrunner, habiendo sido cocreador de seriales tan relevantes en la historia del formato como Spin City (1996) y Scrubs (2001).

Por eso y, juntándose con Matt Tarses, guionista de Mono malo (2024) y Los Goldberg (2013), Rooster aspira a ser una de las series cómicas más relevantes de la temporada, aupándose en la popularidad de un Carell capaz de atrapar a la audiencia bajo su talento y carisma desbordante. Pero ¿cuál es la sinopsis oficial de esta historia sobre la paternidad ambientada en un entorno académico?

‘Rooster’: Carell es un escritor de éxito

Writing a new chapter.#Rooster premieres March 8 on HBO Max. pic.twitter.com/Z5DMqs5Ps7 — HBO Max (@hbomax) February 5, 2026

La trama de Rooster se centra en Greg Russo (Carell), un autor superventas que debe volver al mundo académico cuando su hija Kate, profesora en una universidad de élite, pasa por un mal momento al descubrir la infidelidad de su marido con una estudiante. Greg decidirá quedarse como profesor adjunto para seguir de cerca a Kate, intentando sobrevivir en un espacio de enseñanza que le es completamente ajeno y no entrometerse del todo en la vida de su hija.

Tráiler, reparto y fecha de estreno

Welcome to college, Mr. Russo. Steve Carell stars in #Rooster, premiering March 8 on HBO Max. pic.twitter.com/ozsReYp4YK — HBO Max (@hbomax) February 5, 2026

En el reparo que rodea a Rooster encontramos, aparte de a Carell, a Charly Clive (Todos me odian) en el papel de Kate y a Phil Dunster (Ted Lasso) como el exmarido de esta. Completan el casting principal Danielle Deadwyler (Equipaje de mano), John C. McGinley (Platoon), Alan Ruck (Succession), Lauren Tsai (Legión), Annie Mumolo (Joy), Connie Britton (The White Lotus) y Robby Hoffman (Hacks), entre otros.

Rooster tendrá un total de 10 capítulos y llegará a HBO Max España a partir del próximo 9 de marzo, con un episodio semanal cada lunes hasta el desenlace final, programado para el 11 de mayo.