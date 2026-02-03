Ya lleva 66 millones de reproducciones y ha destronado a ‘Stranger Things’: es la mejor miniserie de Netflix

Hace algunas semanas, nos preguntábamos si el impacto de la quinta temporada de Stranger Things sería suficiente para elevar la serie al Olimpo viral de Netflix. El desenlace de la ficción de los hermanos Duffer es un éxito, eso es así. Sus más de 120 millones de visualizaciones en la plataforma lo demuestran. Pero sorprendentemente, esas cifras no van a ser suficientes frente a los más de 200 millones de telespectadores que reunió en su momento, la presentación de Miércoles. Sobre todo, si surgen nuevos fenómenos que le arrebatan semanalmente el liderazgo mundial semana tras semana, como es el caso de Él y ella, la mejor miniserie que puedes encontrar ahora mismo en Netflix.

Con una recepción crítica mixta que se debate entre aplaudir a su reparto y su registro thriller o despotricar de su premisa e intriga genérica, Él y ella se ha convertido desde su estreno a principios de año en un filón atractivo para lo suscriptores de la compañía. Partiendo de la novela original de Alice Feeney, el proyecto acumula 17 millones de reproducciones sólo esta semana, acumulando un total de 66 millones que la han convertido en la primera opción en casi 50 países de todo el mundo. Pero ¿de qué trata la que muchos consideran como la mejor miniserie de Netflix de la actualidad? ¿qué actores aparecen en ella? ¿cuántos capítulos tiene?

‘El y ella’: la actual mejor miniserie de Netflix

La sinopsis oficial de El y ella es la siguiente: «Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez más alejada de sus amigos y de su carrera como presentadora de noticias. Todo cambia cuando se entera de un asesinato en el apartado pueblo en el que creció. Momento en el que recobra su energía y comienza a investigar el caso en busca de respuestas. Sin embargo, al detective Jack Harper le sorprende tanto su comportamiento que decide convertirla en el objeto de la investigación».

Esta versión seriada de la novela superventas de 2020, parte de la premisa de mostrar los dos puntos de vista de ambos protagonistas. Primero el de la periodista y después, el de su distanciado esposo investigador

El y ella es un reclamo para Netflix debido principalmente al protagonismo de sus dos estrellas principales; Tessa Thompson y Jon Bernthal. Dos intérpretes que el grueso de los espectadores reconoce sobre todo por su presencia en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). Thompson fue Valkiria en Thor: Ragnarok, Vengadores: Endgame y Thor: Love and Thunder. Bernthal por su parte, es el Castigador que ha recibido su propia serie en Netflix y que hará su debut en el celuloide el próximo verano, gracias a Spider-Man: Brand New Day.

En el resto del elenco encontramos a Pablo Schreiber, Crystal Fox, Sunita Mani, Rebecca Rittenhouse, Marin Ireland y Chris Bauer, entre otros.

Este mejor estreno de una miniserie de Netflix está dirigido por Anja Marquardt y William Oldroyd, responsable de Lady Macbeth (2016). El y ella sólo tiene seis capítulos de 45 minutos de duración cada uno.

El top 10 actual de Netflix

Este es el top 10 de series más vistas en España: