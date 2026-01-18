El final de Stranger Things ha sido una enorme decepción para muchos de sus seguidores, tanto que el deseo de que cambiarlo hizo que corriera el rumor de un posible capítulo oculto. Algo que en Happy FM ya te explicamos que era un bulo, pero tenemos la solución para los que buscan seguir metidos de lleno en la ciencia ficción y engancharse durante días y horas a una nueva serie. Para eso tenemos dos series perfectas que están disponibles en plataformas de streaming y que llegaron incluso antes que la propia Stranger Things, recordando mucho a esos universos paralelos que nos han tenido pendientes en los últimos años.

Para los que quieran seguir pendientes de misterios y peligros en la pantalla, te podemos recomendar la serie Dark, un proyecto de Netflix en Alemania, pero que se volvió un éxito en todo el planeta durante la pandemia. En ella también hay mundos paralelos, pero en este caso hay saltos en el tiempo, por lo que hay que estar pendiente en todo momento para saber si o que está pasando es en el pasado, en el presente o en el futuro.

Como en Stranger Things, una extraña desaparición de un niño en un tranquilo pueblo hace que los habitantes entren en pánico, ya que después llegarían más. Desde ese momento cuatro familias comienzan a intentar entender qué está pasando en ese lugar, que siempre ha sufrido tragedias y fenómenos extraños a su alrededor.

Aunque sin desvelar nada, se puede decir que Dark sí convenció a los espectadores con su final, puesto que la opinión de que se cerró perfectamente fue unánime. La serie cuenta con tres temporadas, con un desenlace que llegó en junio de 2020, por lo que muchos la descubrieron durante el encierro por culpa de la pandemia y pudieron ver el final con la llegada del verano.

‘Fringe’ llegó mucho antes que ‘Stranger Things’ y después de ‘Expediente X’

Se trata del primer proyecto del creador de Perdidos después de que la serie de los náufragos triunfase en todo el planeta. En su primer capítulo hay incluso un guiño con un accidente de avión, como empezaba la historia de la citada serie, pero desde ese momento las cosas se ponen muy raras.

Una agente del FBI sufre la muerte de su pareja, que también era compañero de trabajo, por culpa de una extraña bomba que le hizo sufrir consecuencias que escapaban a toda lógica. Pensando en unos terroristas, comienza una búsqueda de los culpables, pero por el camino se especializa en resolver extraños casos que ocurren por todo Estados Unidos y que no pueden salir a la luz pública.

Junto a un peculiar equipo, liderado por un excéntrico científico recién salido de un psiquiátrico, desvelan que tras cada uno de esos casos siempre está, de una u otra manera, una empresa de tecnología. Sin hacer spoiler, uno de los finales de temporada más épicos que se pueden ver llegó cuando se puede ver un periódico en el que se anuncia la llegada de Barack Obama a la Casa Blanca, pero ese diario se encuentra en un despacho de una de las Torres Gemelas. Algo completamente imposible, ya que las torres se derrumbaron en el año 2001 tras los atentados del 11-S, mientras que Obama llegó a su cargo en el año 2009.

Con más de un centenar de episodios y cinco temporadas, esta serie es perfecta para engancharse durante muchas semanas. En España se puede ver en la plataforma HBO y también en Prime Video.