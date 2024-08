Primer tráiler de ‘La guerra de los Rohirrim’: la animación japonesa conquista la Tierra Media

Los anillos de poder, La caza de Gollum…el mundo de El señor de los anillos fue descrito hace más de 70 años y todavía, el terreno cinematográfico y televisivo sigue representando historias derivadas de la creación de J.R.R. Tolkien. No es de extrañar, sobre todo teniendo en cuenta la herencia exitosa de la trilogía original dirigida por Peter Jackson. Pero lo que sí resulta bastante sorprendente es el salto visual de la Tierra Media al formato de la animación japonesa. Algo que ya podemos echar un primer vistazo en el tráiler de La guerra de los Rohirrim.

La cinta anime es la primera aproximación de la animación del relato fantástico, desde la adaptación de 1978 dirigida por Ralph Bakshi. Ahora, la responsabilidad de narrar visualmente los textos originales del escritor será el realizador Kenji Kamiyama, quien ha contado en la producción ejecutiva con Philippa Boyens, Fran Walsh y el propio Jackson. Y es que aun que en principio el proyecto partió de Netflix, el filme finalmente ha sido desarrollado de la mano de Warner Bros. Animation y New Line Cinema, los responsables originales de la oscarizada trilogía. En este caso y como viene siendo habitual en cualquier saga o franquicia del séptimo arte, La guerra de los Rohirrim se remontará cientos de años atrás de los acontecimientos sucedidos en El señor de los Anillos: Las dos torres, concretamente en lo sucedido en la batalla del Abismo de Helm, explorando el pasado de su fundador, Helm Hammerhand, Rey de Rohan.

Tráiler de ‘La guerra de los Rohirrim’

Ambientada 183 años antes de los acontecimientos de El Hobbit, la nueva película narra el destino de la Casa de Helm Hammerhand, un legendario Rey de las tierras de Rohan que, como se aprecia en el tráiler, cometió el error de matar en una pelea a Freca. La muerte del señor local del reino lleva a su hijo Wulf a buscar venganza por la muerte de su padre. Héra, hija de Helm, es la auténtica protagonista de la historia y una auténtica guerrera capaz de luchar contra cualquier soldado o criatura. Por ello, cuando se da una última batalla en la antigua fortaleza de Hornburg (más tarde conocida como el Abismo de Helm), Hera encontrará la voluntad de dirigir la resistencia del ejército de su padre contra Wulf y sus tropas dundelinas.

El adelanto promocional parte del reclamo de la trilogía original, mostrando breves fragmentos de las cintas dirigidas por Jackson, para luego dar el salto al terreno del anime, mostrándonos un material que promete devolvernos batallas épicas bajo un diseño artístico espectacular. Una épica que camina de la mano de un reparto de voces espectacular, comenzando por Brian Cox (Succession) dando vida al propio Hammerhand. Gaia Wise es Héra, mientras que Luke Paqualino ofrece su voz al antegonista, Wulf. Tras ellos, otras voces del elenco incluyen a Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Shaun Dooley y Bilial Hasna. Por último, Miranda Otto narrará este viaje al pasado, repitiendo su papel Éowyn. El tráiler revela precisamente su presencia, bajo la frase que introduce la escena: «Toda la Tierra Media conoce la historia de la guerra del anillo, pero 200 años antes de eso, hubo una historia más antigua».

Originalmente, La guerra de los Rohirrim iba a estrenarse en abril de 2024, pero luego la fecha marcada por Warner derivó a finales del año. Una decisión acorde a la política de estrenos marcada por la saga, como una tendencia nacida del buen hacer taquillero de las cintas originales en la época navideña. Todos los largometrajes de El señor de los anillos, incluida la trilogía de El Hobbit, se estrenaron por esas fechas. Así, la historia origen de la famosa fortificación llegará a las salas de cine el próximo 12 de diciembre.

La occidentalización del anime

La decisión de narrar La guerra de los Rohirrim en el formato del anime es, una prueba más de la nueva tendencia de occidente por llevar sus historias al popular formato nipón. Ahí está por ejemplo Terminator Zero, la nueva serie de Netflix sobre las películas de James Cameron o cómo por ejemplo, ficciones como Rick y Morty o El escuadrón suicida han optado por traer al particular nivel de diseño oriental sus respectivos universos.

Kamiyama es uno de los grandes realizadores de anime japonés. Comenzó a trabajar en la primera década del siglo XXI con series de la altura de Ghost in the Sheel: Stan Alone Complex o Solid State Society. Pero su reciente labor en el campo se acerca precisamente a ese desempeño de su estilo en relatos occidentales de reconocimiento mundial, como los cortometrajes de Star Wars: Visions o la serie Blade Runner: El loto negro. Bastante antes que el estreno de esta última cinta, los fans de Tolkien podrán disfrutar de la segunda temporada de Los anillos de poder el próximo 29 de agosto, con un capítulo semanal por parte de Prime Video.