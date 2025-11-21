Primer tráiler de ‘Amanecer en la cosecha’: Los juegos del hambre regresan en un colorido y brutal adelanto

En una industria a la que cada vez más le cuesta encontrar nuevas propiedades intelectuales económicamente fructíferas, no sorprende para nada la reciente explotación de Lionsgate con la saga Los juegos del hambre. La franquicia tuvo cuatro entregas protagonizadas por Jennifer Lawrence y en 2023, su narración hizo lo que otras apuestas fantásticas realizan cuando su historia principal alcanza su final: generar precuelas. Así, Balada de pájaros cantores y serpientes nos mostró en 2023 el pasado del joven Coriolanus Snow antes de convertirse en el antagonista principal de Katniss Everdeen. Ahora, la historia se acercará un poco más a la leyenda de la heroína, enfocándose en la supervivencia del personaje de Haymitch Abernathy, el personaje que en la trama principal encarnó Woody Harrelson: el primer tráiler de Amanecer en la cosecha ya está aquí.

Retrocediendo 24 años antes de la leyenda del personaje interpretado por Lawrence, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha nos situará en la 50ª edición del distópico battle royale de Panem. Una especie de aniversario que como los lectores bien saben fue uno de los eventos más brutales (y mortales) de este ejercicio de control por parte de los autócratas del Capitolio. Entre otras cosas porque en vez de dos, en esa ocasión se enviaron cuatro tributos (dos chicos y dos chicas) por cada distrito. Llevando a un total de 48 participantes enfrentados en la sanguinaria competición.

Tráiler de ‘Amanecer en la cosecha’

Aparte de su planteamiento, Amanecer en la cosecha destaca por su cambio de escenario, ubicado en entornos naturales rodados en Asturias, Castilla y León y Alemania. Mostrando un emplazamiento idílico que pronto, será manchado a fuego y sangre. Recordándonos estéticamente a la poderosa influencia artística de la cinta de terror Midsommar, el título destaca por encima del resto de entregas gracias a un casting repleto de estrellas.

“Let the 50th Hunger Games begin.” The Hunger Games: Sunrise on the Reaping – in theaters & IMAX November 20, 2026. pic.twitter.com/x9uJzALvuV — lionsgate (@Lionsgate) November 20, 2025

Porque aunque el protagonista Joseph Zada (Haymitch) es todavía un tanto desconocido para el gran público, el resto del elenco representa quizás el mejor reparto que jamás ha tenido la IP. Ralph Fiennes (Cónclave) interpreta a Coriolanus Snow, Jesse Plemons (Bugonia) es Plutarch Heavensbee, Kieran Culkin (Succession) se pone en la piel del presentador Caesar Flickerman y Elle Fanning (Valor sentimental) es la joven versión de Effie Trinket. La lista del resto de los roles secundarios se completa con Mckenna Grace (Cazafantasmas: Más allá), Lili Taylor (Enemigos públicos), Ben Wang (Karate Kid: Legends), Kelvin Harrison Jr. (Elvis), Maya Hawke (Stranger Things) y Whitney Peak (Sabrina).

En la dirección, la saga vuelve a confiar en la mirada de Francis Lawrence. Director responsable de todas las entregas de la franquicia, menos de la primera entrega. En el campo del libreto, la historia recupera precisamente al guionista Billy Ray, quien adaptó la primera novela de Collins a la gran pantalla.

¿Cuándo se estrena en cines?

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha llegará a los cines de todo el mundo el 20 de noviembre de 2026. ¿Volverá a ser un taquillazo como su precuela predecesora? ¿Seguirá Suzanne Collins expandiendo el universo de Panem? A la saga se le están terminando las aventuras anteriores a Katniss y quizás, es hora de seguir hacia adelante. Tal y como terminaron haciendo otras franquicias como Star Wars.