La película de Denzel Washington que está arrasando en el streaming: es su reencuentro con Spike Lee

Las plataformas de streaming han estrenado varias novedades tras el final del verano. Entre ellas cintas como el taquillazo mundial Lilo & Stitch, el spin-off de John Wick, Ballerina o la segunda ronda de capítulos de la nueva temporada de Miércoles. No obstante y con menos «bombo y platillo» comercial que su competencia, el mercado del vídeo bajo demanda nos ha brindado la nueva y esperada película de Denzel Washington: Del cielo al infierno. Un thriller criminal producido entre el sello A24 y Apple y que supone el reencuentro colaborativo entre el dos veces ganador del premio de la Academia y el aclamado cineasta, Spike Lee.

Preestrenada en el pasado Festival de Cine de Cannes (fuera de concurso), Del cielo al infierno fue uno de los principales atractivos previos a la competencia en el certamen de la croisette que terminaría consagrando al iraní Jafar Panahi y Un simple accidente. Pero más allá de su distancia con los premios, el certamen galo funcionó como un escaparate inmejorable para la película de Denzel Washington que lo volvía a reunir con el responsable de Haz lo que debas. El actor y realizador habían coincidido en otros cuatro largometrajes, aunque no colaboraban como protagonista/director desde el estreno en 2026 de Plan oculto. Antes, el dúo creativo nos había brindado grandes perfomances e historias como Mo’ better blues, Malcolm X, Un mala jugada. Ahora, esta última aventura fílmica conjunta, cuya adaptación está disponible en Apple TV + desde el pasado 5 de septiembre ha logrado que esta mítica asociación traspase la gran pantalla y triunfe también en los servicios de transmisión online.

La película perfecta de Denzel Washington

¿De qué trata Del cielo al infierno? La sinopsis oficial de la película de Denzel Washington, nos pone en la piel de un empresario musical que termina siendo víctima de una extorsión y obligado a afrontar un dilema ético vital sobre la protección de su familia y el respeto de su legado».

Del cielo al infierno en realidad, funciona como un remake de la obra maestra de Akira Kurosawa, El infierno del odio (Disponible en Filmin). Pero esta traslada la acción de Japón en el contexto de los años 60 y bajo el milagro económico del país hasta la ciudad actual de La Gran Manzana. Tratando temas como la ética en el mundo del espectáculo y los límites del poder, la carga reflexiva que imprime Lee es bastante más liviana que la primigenia idea del narrador nipón. Apoyándose en gran medida en el aspecto más espectacular de su punto de partida y en un divertimento musical repleto de actuaciones carismáticas.

Acompañando a Washington, el reparto cuenta con la participación de Jeffrey Wright, Ilfenesh Hadera, Dean Winters, Michael Potts y el rapero ASAP Rocky, entre otros. Así y a través de un libreto del debutante guionista Alan Fox, Del cielo al infierno completa un catálogo de historias dentro de una plataforma que cada vez posee más blockbusters que ofrecer a sus suscriptores.

¿Retirada inminente?

Mientras promocionaba Gladiator II, el de Mount Vernon expresó que había coqueteado con la idea de un posible retiro de la interpretación, apuntando que le quedan ya pocos papeles que interpretar. Pero, ¿cual será la película con la que se despedirá Denzel Washington?

Por el camino existen varios rumores, como el de una hipotética participación en Black Panther 3. De momento, simplemente nos queda disfrutar del éxito actual de Del cielo al infierno, la cual es la cinta más vista dentro de la plataforma en más de 100 países.