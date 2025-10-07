El niño más famoso de ‘Los Goonies’: lo que hace ahora tras sufrir un cambio radical

El séptimo arte puede ser muy cruel con los niños prodigio y en general, con las jovenes estrellas que pronto alcanzan el cielo de la fama Hollywoodiense. Y es que aunque a algunos como Christian Bale o a Michael B. Jordan les haya ido bastante bien en su ascendente filmografías, otras figuras como Lindsay Lohan, Macaulay Culkin o Haley Jole Osment han terminado depauperando sus carreras hasta ocupar papeles residuales dentro de la industria. Vaya, lo que toda la vida se ha denominado un «juguete roto». Sin embargo, se dan casos incluso como el del conocido popularmente como «niño de Los Goonies», Jeff Cohen. Quien hace algunos años explicó cómo la actuación «lo abandonó».

La cinta dirigida por Richard Donner representa, uno de esos relatos generacionales que todavía a día de hoy, pasa de padres a hijos. Una historia de aventuras que paradójicamente tuvo a otras dos míticas leyendas ocupando el papel de adolescentes. Entre ellos el protagonista Mikey, interpretado por Sean Astin, al que la mayoría hoy en día recuerda por su legendario papel de Sam en la trilogía de El señor de los anillos. Al lado su hermano en la ficción, Brand, fue interpretado por Josh Brolin, nominado al Oscar y responsable de la captura de movimientos del villano Thanos para el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). La producción ha tenido incluso una reciente historia de redención, gracias a las estatuilla dorada de Ke Huy Quan. Desgraciadamente, las cosas no le han ido tan bien en la meca del celuloide a un Cohen que encarnó a Gordi, el secundario estrella que brilló con un incontestable carisma por encima de sus compañeros de reparto. Según contó en su momento, Cohen cree que su etapa como actor terminó en el momento en el que dejó de ser aquel niño gordito y gracioso que todos recordaban.

¿Qué fue del niño de ‘Los Goonies’?

I totally know those dudes!https://t.co/GPCzfFcwbG — Jeff B. Cohen (@Jeff_B_Cohen) January 11, 2023

Parece mentira, pero el estreno de Los Goonies han cumplido ya 40 años. Un icono de los 80 que fue el gran largometraje en el que participó Cohen. Tras ello, su trayectoria no tuvo un recorrido extenso. Participó en dos episodios de Sábado Mágico y en la serie cómica La mujer Sheriff. Después de eso y conforme contó, se vio obligado a abandonar Hollywood para siempre cuando ya no pudo postularse para los papeles de «niño gordito» de Los Goonies.

Kudos to the Iconic Michelle Yeoh 楊紫瓊 and my Brother, Ke Huy Quan, on their remarkable and well deserved Oscar Wins! @TheAcademy #Oscars95 pic.twitter.com/eDtchmEWDB — Jeff B. Cohen (@Jeff_B_Cohen) March 13, 2023

«Había básicamente unos cuatro niños gordos en la ciudad, así que cada vez que había un papel para un niño gordo veías a las mismas personas en la audición. Fue terrible. Mi primer amor fue la actuación, pero la pubertad me trajo otros planes. Fue un retiro forzado. No dejé la actuación. La actuación me abandonó», le explicó Cohen al Daily Mail en 2015.

Actualmente, el ex actor es ahora un exitoso abogado con un cambio físico sorprendente desde que conquistó al público con su interpretación de Gordi hace ya más de tres décadas.

¿Un remake en camino?

Durante años se ha especulado con un remake, pero según IMDb, lo que sí que está aprobado es el desarrollo de una secuela anunciada en 2024, el cual contaría con Steven Spielberg como productor ejecutivo y el regreso de algunos de sus personajes principales. ¿Podría suponer esto la vuelta de Cohen al mundo de la interpretación, recuperando su papel de Gordi? ¿Veremos finalmente a una nueva generación de Goonies?