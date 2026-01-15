Netflix lo confirma: ya hay fecha de estreno para la nueva temporada de la serie más esperada y es muy pronto

En 2023 se estrenó la serie One Piece en Netflix y se convirtió en todo un éxito de audiencia. Una serie de ‘life action’ o acción real que está basada en la popular saga de manga shonen de Eiichiro Oda y cuenta las aventuras del joven pirata Monkey D. Luffy y su extraña tripulación, Los cuales deciden comenzar un gran viaje en busca de un tesoro. Los seguidores de One Piece llevan dos años esperando la segunda temporada y por fin tenemos una buena noticia: se estrenará el próximo 10 de marzo en Netflix. Nos hemos enterado porque la plataforma de streaming acaba de estrenar un nuevo tráiler en el que al final se anuncia la fecha definitiva de estreno de esta segunda entrega. Y por ahora lo que sabemos es que la tripulación del joven pirata se tendrá que enfrentar a la amenaza de una organización de asesinos conocida como Baroque Works.

Otra buena noticia para los seguidores de esta serie que nos acaba de llegar es que la tercera temporada de One Piece ya está confirmada y de hecho ya se está rodando. Según los rumores será la última y adaptará todo lo que queda de esta saga. Hay que tener en cuenta que Eiichiro Oda cuenta con muchísimos seguidores y ha logrado un récord Guinness por ser el autor del manga más vendido de la historia. Por lo tanto, hay una gran expectación por cómo va a desarrollarse y terminar esta serie y por la futura película de la que por ahora no tenemos muchos datos.

¿Qué va a ocurrir en la segunda temporada de One Piece?

Esta nueva entrega se centrará en la Saga de Arabasta, en la cual Luffy y el resto de tripulantes del Going Merry viajarán hasta la Grand Line con el objetivo de hacerse con la preciada One Piece. La Grand Line es una enorme franja de mar en el que se pueden encontrar toda suerte de peligros. En este lugar lograrán conocer a una princesa que desea salvar su reino de manos una terrible organización criminal y en su viaje a Arabasta se toparán a alguien que acabará uniéndose a su equipo.

Luffy y los tripulantes del Going Merry partirán desde Loguetown, la última parada en el East Blue, hasta la entrada en el Grand Line a través de Reverse Mountain. Después tendrán que llegar hasta lugares tan recónditos como Whiskey Peak, Little Garden y la isla de Drum. En esta nueva aventura se encontrarán con nuevos enemigos de los que se tendrán que defender.

Por ahora, la verdad es que solo tenemos estos datos y el tráiler que encontraréis al final de este artículo. En él se puede ver cómo una misteriosa mujer le dice a Luffy antes de intentar atacarlos: «Nunca encontrarás el One Piece». También se ve a algunos personajes como Luffy, Nami, Zoro, Sanji y Usopp enfrentándose a situaciones límite en el momento que se encuentran con varios miembros de Baroque Works. Entre esos personajes destaca Miss All Sunday, papel que interpreta la actriz Lera Abova, la cual lanza una extraña advertencia al capitán ya que le dice que aunque él sea de goma, sus amigos no lo son.

El reparto de esta nueva temporada

El actor Iñaki Godoy volverá a interpretar el papel de Monkey D. Luffy, sorprendiendo a todos con su espontaneidad. También regresarán actores como Emily Rudd que dará vida a Nami, Mackenyu a Roronoa Zoro, Jacob Romero a Usopp y Taz Skyler a Sanji.

Además, volverán a estar en el reparto de esta segunda entrega los actores Vincent Regan como Garp, Morgan Davies como Koby, Aidan Scott como Helmeppo, Armand Aucamp como Bogard, Jeff Ward como Buggy, Ilia Isorelýs Paulino como Alvida y Michael Dorman como Gold Roger, entre otros.

En cuanto a los nuevos fichajes para esta nueva temporada están los actores Daniel Lasker como Mr. 9, Camrus Johnson como Mr. 5, Jazzara Jaslyn como Miss Valentine, Brendan Murray como Brogy, David Dastmalchian como Mr. 3, Clive Russell como Crocus, Werner Coetser como Dorry, Callum Kerr como Smoker, Julia Rehwald como Tashigi, Rob Colletti como Wapol, Ty Keogh como Dalton, Katey Sagal como la Doctora Kureha, Mark Harelik como el Dr. Hiriluk, Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra, Charithra Chandran como Miss Wednesday, Joe Manganiello como Mr.0, Lera Abova como Miss All Sunday, Rigo Sanchez como Dragon, Yonda Thomas como Igaram y James Hiroyuki Liao como Ipponmatsu.

La segunda temporada de la serie live action One Piece promete mucha acción, tensión, aventuras, peligros y efectos visuales sorprendentes. Estaremos muy atentos a las novedades que se vayan anunciando hasta su estreno el próximo 10 de marzo, pero si nos fiamos de lo que hemos visto en el nuevo tráiler, está claro que no va a defraudar a sus seguidores. ¡No os lo perdáis!