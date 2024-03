Netflix está triunfando con la película romántica que te va a dejar pegado al sofá toda la tarde

No deja de ser parte del destino caprichoso, el hecho de que en el mundo del consumo algorítmico que vivimos, sigan funcionando cierto tipo de contenidos que algunos creerían en desuso. Ahí es precisamente, donde se encuentra la paradoja de la producciones de Netflix. Invirtiendo millones en superproducciones a veces, “la gran N roja” consigue una viralidad, obtenida del mismo modo con esos otros proyectos pequeños llenos de clichés. Fenotipos de género cinematográfico, enormemente criticados por el “alto cine” comparado por la prensa especializada. Pero si hay algo que nos ha demostrado la empresa californiana durante años, es su incansable búsqueda de una fórmula de contenidos que funcione, como un contenedor de puro entretenimiento en cualquier espacio narrativo. Con ello, no es de extrañar que Netflix esté triunfando con una película romántica turca en pleno 2024.

El gusto por los contenidos turcos, concretamente el de los melodramas televisivos, parecía haber pasado ya a una mejor vida. O al menos, no funcionar como años atrás donde varias televisiones apostaron por adquirir las licencias para emitir las famosas series o replicar sus historias, adaptándolas al terreno sociocultural de cada país. Sin embargo y, del mismo modo que todavía a día de hoy sobreviven los culebrones latinoamericanos en la parrilla de la pequeña pantalla, ahora Netflix sigue apostando por una película romántica como Un ladrón romántico (valga la redundancia).

‘Un ladrón romántico’: Arrasando en el Top 10 de Netflix

En el momento de la confección de este artículo, Un ladrón romántico lidera el ranking general de contenidos. Está cinta de Netflix está triunfando muy por encima de la media de sus competidoras. Es en ese puesto número uno de películas de habla no inglesa donde esta ficción, acumula más de 7 millones de visualizaciones, con un total de 12 millones de horas vistas por los suscriptores de la marca creada por Red Hastings y Marc Randolph. Con una semana liderando las estadísticas, este filme dirigido por Recai Karagöz se ha posicionado por delante de otras historias de habla no inglesa como Perro y gata, Un asesinato, sin duda, Quien busca encuentra, Me llamo Los Kiwan, Feliz Navidad (versión en hindi), A través de mi ventana 3: A través de tu mirada, Matar a un tigre y El cerdo, la serpiente y la paloma. Mención especial para la española La sociedad de la nieve, la cual lleva casi tres meses dentro de esta clasificación mundial.

Unas condiciones auspiciadas por la facilidad de su visionado y su corta duración (puede consumirse en poco más de hora y media) que llevan a que Netflix esté triunfando con una película romántica perfecta para una tarde de “mantita y peli”. Sus características sencillas y su propuesta narrativa la convierten en una opción cómo y disfrutaba para aquellos espectadores que simplemente, busquen pasar un rato agradable frente a la pantalla.

¿De qué trata esta película con la que Netflix está triunfando?

Lo primero que descubrimos tan comenzar a ver Un ladrón romántico es que esta, en realidad, no representa el tópico más manifiesto del género, sino que su trama puede apreciarse desde una perspectiva más original ya que mezcla ese amor dentro de un contexto policíaco y de robos y atracos. En este caso, la propuesta turca nos pone en la piel de Alin, una agente especial de la Interpol que desarrolla su trabajo dentro de la Unidad de Arte. Durante años, lleva queriendo atrapar a un ladrón que sustrae los cuadros más singulares de los museos más importantes del mundo. No obstante, este siempre se le termina escapando. Ahora, lo tiene más cerca que nunca pues sabe cuál va a ser su próximo robo. El caco no es ningún desconocido para Alin, pues se trata de Gürney, un acaudalado empresario con el que tuvo un romance en el pasado y que desapareció justo cuando estaban a punto de casarse. En busca de respuestas tanto sentimentales como profesionales, lo dará todo por atraparlo.

Karagöz lleva desde el 2020 creando éxitos del género para su país. Comenzó su carrera con dos series, Ariza y Aziz. Después, en 2023 inició su idilio con Netflix, triunfando de película romántica en película romántica. Tácticas en el amor 2, My Name is Farah y ahora, desde el pasado 14 de marzo, tenemos a Un ladrón romántico. La cinta está protagonizada por obviamente, actores del país como Birkan Sokullu, conocido por otros trabajos dentro de la plataforma como la serie documental, El gran Imperio Otomano. Completan el elenco Esra Bilgic, Firat Tanis, Ushan Çakir, Hakan Ummak, Nil Keser, Osman Alkas y Árpád Antolik.