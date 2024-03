Se terminó la espera: prepárate para pegarte el atracón con la cuarta temporada de Valeria

Los seguidores de la serie de Netflix Valeria están de enhorabuena ya que la plataforma de streaming anunció el pasado 12 de marzo que ha comenzado el rodaje de la cuarta temporada de la serie. Aunque Netflix había asegurado que la tercera entrega de Valeria sería la última, por fin ha decidido cambiar su final abierto y darle un verdadero cierre.

La plataforma de streaming compartió en la primera imagen del rodaje de esta cuarta temporada en la que se ve a las protagonistas de la serie Valeria (Diana Gómez), Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) y Nerea (Teresa Riott) sujetando la claqueta del rodaje. La serie Valeria está basada en las novelas de Elísabet Benavent y cuenta las historias de cuatro amigas en Madrid que comparten sus conflictos amorosos, amistad y desafíos personales. En esta nueva entrega en Netflix volverán a compartir estas experiencias a las que se sumará un bebé…

Una esperada cuarta temporada de Valeria

Esta última temporada de Valeria ha sido escrita por Marina Pérez y Montaña Marchena, dirigida por Laura M. Campos y Marina Pérez y producida por César Benítez. La producción ejecutiva corre a cargo de Marina Pérez, Ángel Armada y Elísabet Benavent.

Según ha explicado Elísabet Benavent, productora ejecutiva y autora de las novelas en las que se basa la serie “Esta cuarta entrega despierta emociones encontradas. Por encima de todo, me hace feliz, pero también me hace sentir nostalgia, porque con ella termina un ciclo y decimos adiós a este proyecto tan especial. Sin embargo, nos despedimos por todo lo alto, con una temporada emocionante, inspiradora y, cómo no, romántica y contemporánea, con la que esperamos que todos puedan sentirse identificados, pero también soñar. Porque si algo me ha enseñado Valeria es a soñar».

Si no habéis visto la tercera temporada no sigáis leyendo porque este párrafo contiene spoilers. En la temporada 2 de la seria Valeria vimos que a la vida de la protagonista llega Bruno (Federico Aguado), un nuevo personaje que le ofrecerá comprensión y ayuda en los momentos en que le necesita. Valeria tendrá que elegir entre esta nueva relación y lo que vivió con Víctor (Maxi Iglesias) y elegirá la tranquilidad y la paz que le ofrece Bruno. Víctor al final del último episodio se muestra arrepentido, pero ya es demasiado tarde.

En cuanto al reparto de la cuarta temporada de Valeria está claro por la primera fotografía del rodaje que las protagonistas vuelven a ser las cuatro amigas: Valeria (Diana Gómez), Carmen (Paula Malia), Lola (Silma López) y Nerea (Teresa Riott). Completan el reparto los actores Maxi Iglesias (Ingobernable), Juanlu González (Operación Camarón), José Pastor (Bosé), Federico Aguado (Venus) y Mima Riera (El Inocente).

El final de la serie y el de la saga de novelas de Elísabet Benavent

Lo que no sabemos es cómo será el final de esta cuarta y última temporada porque el cuarto volumen de la saga de novelas de de Elísabet Benavent se centra en la relación entre Valeria y Víctor y cómo logran crear una relación sólida juntos. En la serie, sin embargo, aparece un nuevo personaje, que puede dificultar el futuro de la pareja de Valeria y Victor. Tendremos que esperar a ver cuál es el final cuando se estrene la cuarta temporada de la serie.

«Valeria me abrió las puertas del mercado editorial y, años después, también las de Netflix. Desde su «nacimiento» me ha regalado un viaje apasionante lleno de aprendizajes y crecimiento. Sin ella, no estoy segura de quién sería ahora, no solo laboralmente, ya que a su lado también he madurado y vivido. Sobre todo vivido. Y no hay nada que instruya más que vivir”, ha explicado la escritora Elísabet Benavent. Para ella Valeria significa el comienzo de su carrera como escritora y la serie tiene una gran importancia para ella.

En cuanto a la fecha de estreno de la cuarta temporada de Valeria, Netflix todavía no ha apuntado ninguna concreta, aunque se espera que llegue al catálogo de de la plataforma de streaming a mediados o finales de 2024. Aunque ya está claro que va a ser muy difícil que se estrene esta cuarta entrega antes del verano.

Para los fans del actor español Maxi Iglesias os recordamos que por ahora le pueden ver en la película Hasta que nos volvamos a encontrar, que está disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix. Una comedia en la que interpreta el papel de alvador Campodónico, un joven y exitoso empresario español cuya familia es dueña de la corporación hotelera más importante de toda España que elige para su primer proyecto internacional eligen la ciudad de Cusco donde conocerá a Ariana, una aventurera mochilera que vive una vida totalmente diferente a la suya. Un actor polifacético al que hemos visto en ficciones tan diferentes como Física y Química, La cocinera de Castañar, Velvet, Volver a caer, Toy Boy o Los protegidos, entre otras.