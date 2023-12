La película turca que ya es lo más visto de Netflix: el drama para una tarde de sofá y manta

Todos sabemos lo que han supuesto las producciones turcas para la audiencia en los últimos años. Ya sea en la televisión convencional o en el streaming, los proyectos virales provenientes de este país han devorado el mercado de las telenovelas, anteriormente dominadas por las productoras latinoamericanas y también, el de las comedias románticas. Es por eso que no sorprende nada que una película turca sea ahora mismo, lo más visto en Netflix. Hablamos de Última llamada para Estambul.

Desde hace algunos días, el filme ha ido escalando puestos en el Top 10 de la plataforma, luchando con otros proyectos gigantescos y de renombre como son la cinta de animación Leo, El asesino o la adaptación del videojuego Uncharted. Sin embargo, su argumento desenfadado y la poca exigencia que le precisa al espectador medio la han convertido en una trama fácil de consumir, cumpliendo su función como producto de entretenimiento. Pero es gracias al carisma y a la química entre los actores con lo que finalmente el espectadores se han quedado enganchados.

‘Última llamada para Estambul’: La historia de la película turca

Según la información de Netflix, Última llamada para Estambul tiene la siguiente sinopsis: “Después de que otro pasajero se lleva accidentalmente su equipaje, Serin se cruza con Mehmet. Lo que comienza como una búsqueda de equipaje perdido en el Aeropuerto Internacional JFK, pronto se convierte en una historia sobre amor, segundas oportunidades y lealtad”.

No es la primera vez que el director Gonenc Uyanik trabaja para Netflix, aunque sí que es su debut fílmico. En 2018, estrenó la serie Hakan, el protector. Última llamada para Estambul está protagonizada por Kivanç Tatlitug y Beren Saat en un reparto que se completa con Annie McCain Engman, Michael Loayza, Zihan Zhao y Joy Donze. El guion corre a cargo de Nuran Evre Sit, otro asiduo de Netflix que ya ha escrito varios proyectos para la plataforma como las series The Gift o Mi otra yo. La coproducción corre a cargo de Turquía, pero también de Estados unidos. Condición que le ha otorgado a la película la proyección necesaria para no ser un título de nicho dentro del inmenso catálogo de «la gran N roja».

Última llamada para Estambul está disponible en Netflix desde el pasado 24 de noviembre.