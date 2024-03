Tráiler de ‘Rebel Moon 2’: ¿Conseguirá remontar Zack Snyder su intento de franquicia?

Todavía no sabemos qué ha hecho Zack Snyder para seguir teniendo la confianza de una compañía tan exigente con las audiencias de sus suscriptores, como es Netflix. La empresa fundada por Red Hastings y Marc Randolph maneja una política de cancelación de proyectos que no tolera nada que no roce la excelencia a nivel de números. Ahí están, ejemplos bien claros como la serie Mindhunter. Sin embargo, el realizador de 300 no para de encadenar proyectos altamente criticados por la prensa, como lo fue en su momento todo su DC Universe para Warner o sus recientes encargos para “la gran N roja”. Desde Ejército de muertos hasta su última apuesta por la ciencia ficción, Rebel Moon. Snyder convenció a los ejecutivos de Netflix para dividir la historia en dos partes y ahora, tras el fracaso de la primera entrega, la marca californiana quiere remontar el vuelo con la segunda entrega. Una secuela que lleva por título, Rebel Moon 2: La guerrera que deja marcas y que ya tiene un primer tráiler oficial:

El final de la primera parte dejaba claro que la gran guerra de acercaba. Después de eliminar a algunos miembros de su partido y oponerse de una vez por todas al imperio, Kora (Sofia Boutella) lidera a los rebeldes hacia una resistencia que acabará con los gobernantes de la galaxia. Una batalla final para la cual los suscriptores no tendrán que esperar mucho, pues aterrizará en el catálogo de Netflix dentro de aproximadamente un mes, el 19 de abril.

El nuevo adelanto de Rebel Moon: La guerrera que deja marcas nos muestra como Jimmy (Anthony Hopkins) tendrá un protagonismo mucho mayor en esta secuela. Recordemos que en la primera parte, la inteligencia artificial del androide provocó que esta, entrara en conflicto con sus directivas preprogramadas, presenciando lo que es justo y las acciones que son genuinamente crueles. Del mismo modo, también tendremos a la propia Kora y a Titus (Djimon Hounson) entrenando a los rebeldes recién añadidos a su ejército, pasando de ser simples civiles a miembros de un ejército revolucionario que tiene una lucha inminente que librar. Por último, el material promociona trae de vuelta todos los tópicos que suelen acompañar al imaginario del cineasta: acción, violencia y una buenas dosis de cámaras hiperlentas.

Podría no ser el final

En realidad, esta historia que firma conjuntamente con los guionistas Shay Hatten y Kurt Johnstad, parte de una idea que el propio Snyder tuvo a raíz de una futura colaboración con Star Wars. La principal discrepancia con el estudio, según el director es que él quería la libertad necesaria para tener una filme con calificación R y además, coincidió con la adquisición de la propiedad intelectual por parte de Disney. Finalmente desde Lucasfilm no quisieron llevar a cabo el proyecto del de Wisconsin.

De hecho, y como anteriormente hemos mencionado, en un primer momento no iba a existir una Rebel Moon 2, sino que todo iba a ser una única entrega. Ahora, esta mezcla de ideas entre el imaginario de George Lucas y Los siete samuráis de Akira Kurosawa, podría tener incluso más entregas si Netflix lo desea, ya que Snyder ya ha asegurado tener una buena lista de ideas que expandirían el universo de este drama galáctico protagonizado por Kora. Su visión, tendrá también probablemente dos director’s cut (montaje del director). Aunque todo esto dependerá en gran medida de las audiencias generadas por Rebel Moon 2. Por lo que la continuación tendrá que aumentar considerablemente los números de su antecesora. Las dos películas le han costado a Netflix un presupuesto de 166 millones de dólares.

‘Rebel Moon 2’: Reparto completo

Además de Boutella y Djimon Hounsou, volveremos a ver a Ed Skrein y a Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher, Cary Elwes, Cleopatra Coleman, Charlie Hunnam, Corey Stoll, Stuart Martin y Jena Malone. La propia Boutella criticó las reseñas negativas que surgieron tras el estreno de la cinta original a finales del 2023. Rebel Moon: La niña de fuego tiene un 21% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, una de los porcentajes más bajos del año, ya que prácticamente nadie en la industria profesional compró esta nueva intentona por parte de Snyder de crear su propia franquicia. Por poner algunos ejemplos, Charles Bramesco de The Guardian la tachó de “aburrida y autocomplaciente”, mientras que Mark Olsen desde Los Angeles Times aseguró que parecía “más una presentación de estudio que una pieza de narración orgánica.

¿Conseguirá remontar Zack Snyder su historia en esta Rebel Moon 2?