‘Magic Mike’s Last Dance’ terminará con una secuencia de baile de 30 minutos

La franquicia Magic Mike siempre ha generado mucha expectación, desde su creación en 2012.Una saga que devolvió a su protagonista, Channing Tatum al mundo del baile como Mike. Un carpintero que por el día llega al final de mes como puede y que por la noche, es bailarín en un club de striptease sólo de hombres. Después de dos entregas, parece Magic Mike’s Last Dance será la última parte de la saga y por lo visto, seguramente sea la más grande de todas.

Por si el protagonismo del carismático Tatum no fuese suficiente, el cineasta Steven Soderbergh dirige esta tercera parte, después de ser él mismo quien junto al actor inició el proyecto hace ya una década. Promocionando la historia, el director de Traffic habló con Empire Magazine y reveló que el baile volverá a ser una parte increíblemente sustancial en la cinta: “Queríamos hacer estallar el baile a lo grande. Tenemos este número de baile con Channing y Salma (Hayek) al frente. Y luego, los últimos más de 30 minutos de la película son sólo esta secuencia de baile gigante”. Pero, para Soderbergh el reto consistía en marcar una clara diferencia entre todos, ya que no puede retratarlos de la misma manera. “¿Cómo hago para que cada uno de estos sea distinto? No puedo fotografiarlos a todos de la misma manera, tengo que idear un enfoque diferente para cada baile. Ese fue realmente el desafío”, argumentaba el realizador sobre la puesta en escena.

Una de las grandes novedades de esta tercera parte es la incorporación de la actriz Salma Hayek. La mexicana ocupó el papel que comenzó a rodar Thandiwe Newton, pero esta, discutió agresivamente con Tatum en el set, en lo que parece que fue una conversación derivada del escándalo de los Oscar. 11 días de trabajo tirados a la basura, un despido y unas escenas que la nominada al Oscar tuvo que regrabar. El papel como productor de Tatum lo convierte en la gran estrella de la historia, aparte de los tintes biográficos que tiene el relato debido al pasado del actor.

Soderbergh es uno de los directores más polifacéticos de la industria. Su filmografía abarca productos tan diferentes como dramas criminales, comedias de robos y biografías polémicas a la altura del Che Guevara. También es el responsable del remake de Solaris y de la genial Erin Brockovich. Magic Mike’s Last Dance llegará a los cines el próximo 10 de febrero de 2023.