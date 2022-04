Hace algunos días, supimos que la actriz Thandiwe Newton se retiraba de la produccion de Magik Mike 3, en lo que la productora justificaba como “problemas familiares”. Rápidamente el servicio de casting fichó a Salma Hayek para sustituir a la intérprete de Westworld. Pero según el diario The Sun, esos problemas no tuvieron nada que ver con algo personal fuera del estudio, sino debido a una tremenda bronca entre Newton y el actor y productor principal de la cinta, Channing Tatum.

Teniendo en cuenta que la información del diario británico hay que “cogerla con pinzas”, debido al sensacionalismo de su edición, no deja de ser la típica noticia en la que The Sun maneja muy buenas fuentes. Según el medio, la actriz y el protagonista tuvieron una acalorada discusión que tenía como centro del debate el bofetón que Will Smith le propinó a Chris Rock en la pasada edición de los Oscar. Sin saber muy bien, cómo se posicionaban respecto a lo sucedido, la fuente de The Sun asegura que el cruce de palabras entre ambos fue muy sorprendente, estando ambos “muy violentos”. Algo que podría atribuirse también a la lucha de egos entre ambos en el set: “Channing Tatum es el productor y el número 1 en el set. Thandiwe Newton es la estrella número 2. Pero a los 11 días de rodaje se acabó todo”, declaraba la fuente.

Las declaraciones apuntan a que días antes del incidente con Tatum, Newton se habría comportado como una diva en el set y que hasta el director Steven Soderbergh tuvo que mediar entre ella y el actor. Finalmente la persona que lo presenció todo en el set relata que después de la disputa simplemente dijo “no voy a trabajar más con ella” y, siendo él el productor ella se quedó fuera del regreso de los famosos strippers.

Magic Mike 3 está programada para estrenarse directamente en la plataforma de HBO Max y está basada, como las dos anteriores entregas, en las propias experiencias que vivió el actor cuando fue stripper, mucho antes de convertirse en un reconocido actor dentro de la industria. La película se presentará oficialmente bajo el título de Magic Mike’s Last Dance y con ella, el cineasta Soderbergh completará el acuerdo con Warner de dirigir 4 películas directas al streaming (Déjales hablar, Sin movimientos bruscos y Kimi).