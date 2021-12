La pandemia supuso un impacto enorme en los mercados de todo el mundo, pero sobre todo, los negocios que más sufrieron fueron aquellos que tenían que ver con el ocio. Es el caso de la restauración, las discotecas, los hoteles o las propias salas de cine. Tras varios retrasos en los estrenos más relevantes del mercado, las compañías comenzaron a planificar una nueva forma de exhibición de sus productos. Disponiendo de servicios de streaming, Disney y Warner optarían por una estrategia de estrenos simultáneo: sus películas llegarían al mismo tiempo a las plataformas (bajo un pago extra) y a las salas. Si bien la casa del ratón limitó, en gran medida esta reestructuración, en parte por el conflicto que provocó el enfrentamiento entre Scarlett Johansson y Viuda negra, Warner a día de hoy sigue exhibiendo de esta forma sus productos. El ejemplo actual perfecto es Matrix Resurrections, aunque a su protagonista, Keanu Reeves le importe bien poco cuál de los dos medios utilices, siempre y cuando la veas.

No es habitual que los trabajadores de la industria no inclinen sus opiniones en favor a las salas. El propio Denis Villeneuve afirmó que era “ridículo” que viéramos Dune en una pantalla de ordenador o Christopher Nolan, blindando su último y millonario contrato con Universal Pictures, con el objetivo de blindar su presencia en cartelera. Sin embargo, la opinión del actor que vuelve a interpretar a Neo dista de ser tan radical: “Claro, transmítalo si es necesario”. Esas fueron las palabras que utilizó en una entrevista con The Guardian, cuando el entrevistador le dejó caer que vería la película en su portátil.

Keanu Reeves en un principio comenzó bromeando en su respuesta, emulando a otros miembros de la industria (como los cineastas anteriormente mencionados). Las primeras críticas a la cinta están siendo muy dispares, ya que algunos ven una tontería en esta especie de reboot, mientras otros como David Ehrlich de Indiewire la señalan como “la secuela más audaz y personal desde Los últimos jedi”.

Matrix Resurrections se estrenará mañana, día 22 de diciembre, en los cines españoles. En España, HBO Max todavía no está utilizando el servicio de estreno simultáneo que sí que emplea en el resto el mundo.