Matrix Resurrections se estrena el próximo 22 de diciembre, pero ayer una parte importante de la prensa internacional pudo ver ya este regreso a la batalla por el control de la mente humana. Se trata de uno de los regresos más esperados y junto a Spider-Man No way home, el estreno del año en cines. Poco se sabe de cómo ha hecho la directora Lana Wachowski para resucitar a algunos de sus personajes y sobre qué versará esta nueva trama, pero las primeras impresiones coinciden al señalar que esta cinta es más divertida que las secuelas que tuvieron lugar en su momento. Estas son (SIN SPOILERS) las opiniones de los periodistas que ya la han visto:

The Matrix Resurrections, despite (and because of) its infinite goofiness, is the boldest & most vividly personal Hollywood sequel since The Last Jedi. a silly/sincere galaxy brain take on reboot culture that makes peace with how modern blockbusters are now only about themselves. — david ehrlich (@davidehrlich) December 17, 2021

David Ehrlich, periodista de Indiewire tuiteaba lo siguiente: “Matrix Resurrections, a pesar de (y debido a) su infinita torpeza, es la secuela más audaz y vívidamente personal de Hollywood desde Los últimos Jedi. Un cerebro galáctico/ sincero que adopta la cultura del reinicio, haciendo las pace con la forma en la que los éxitos de taquilla modernos ahora solo tratan sobre ellos mismos”. Por su parte, Liz Shannon de Consequence habló también de que ciertos aspectos del guion podían ser una tontería, pero que ciertamente trasmite más que las anteriores secuelas: “No es perfecta. Hay algunos momentos que pueden ser una completa tontería. Pero mientras Matrix Revolutions me rompía el corazón, #TheMatrixResurrections…hizo lo contrario. Y estoy tan feliz por ello”.

#TheMatrixResurrections is more fun than I remember the sequels ever being. Yes it's bogged down in exposition like the previous two, but there's a knowing wink to it all now. Newcomers Neil Patrick Harris and Jonathan Groff are key to that. Oh and the climax ROCKS. pic.twitter.com/2aWXYI7YAi — Nigel Smith (@nigelmfs) December 17, 2021

Matrix Resurrections es más divertida de lo que recuerdo que fueron las secuelas. Sí, está empatando en exposición con las dos anteriores, pero ahora hay un guiño de complicidad. Los recién llegados Neil Patrick Harris y Jonathan Groff son clave para eso. Ah y el clímax es genial”, tuiteaba Nigel Smith, periodista de People.

THE MATRIX RESURRECTIONS is a total blast. Weird, romantic, *extremely.* meta, and consistently funny. I kind of loved it. (Also, everyone in this movie is ridiculously hot.) #TheMatrixResurrections — Chris Evangelista (@cevangelista413) December 17, 2021

Otros como Chris Evangelista eran mucho más entusiastas, asegurando que la cinta “es una maravilla”. “extraña”, “romántica” y “consistentemente divertida” son algunos de los apuntes de este crítico de SlashFilm.

I’d definitely recommend watching the first three #Matrix movies if you can as the new film references them A LOT. Longtime fans w/ dig this film & the ways it twists the mythology. It also lays groundwork for not just more sequels, but also prequels. WB could go Matrix wild! pic.twitter.com/tk6zgy5hx9 — Erik Davis (@ErikDavis) December 17, 2021

Finalmente, Erik Davis se deshizo en elogios hacia este regreso: “El primer acto de Matrix Resurrections es estelar. Inteligente, divertido, extraño, autorreferencial e inesperado. Agréguele secuencias de acción tremendamente inventivas, decisiones de narración elevadas y un montón de grandes ideas que generarán muchas preguntas. Créame, se requerirán múltiples visitas”. Sin un veredicto ecuánime, parece que a cada persona que ha visto este regreso le genera una sensación completamente diferente pero ¿logrará convencer al público y a los fans?