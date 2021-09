Matrix Resurrections tiene en vela a todos los cinéfilos amantes de la mítica trilogía. Entre otras cosas, porque se desconoce totalmente el argumento de la cinta y porque, en teoría Neo y Trinity deberían estar muertos, dados los acontecimientos vistos en Matrix Revolutions. Sin embargo, un usuario del foro Reddit ha creado una extensa teoría que da un giro aún más complejo que el primer visionado de la Matrix original.

La teoría, obviamente tiene spoilers de la trilogía finalizada en el 2003, por lo que si no has visto el desenlace de la eterna lucha entre hombres y máquinas (no sabemos por qué esperas tanto) por lo que avisamos de que, a continuación encontrarás información relacionada con la trama final de Matrix Revolutions. Si recordáis Origen de Christopher Nolan y el concepto de sueños dentro de los sueños, estaréis más cerca de comprender que esta teoría fan de Matrix Resurrections mantiene un poco la misma esencia, siendo la realidad de Neo una Matrix dentro de Matrix.

u/gloamiemusic, usuario de Reddit y creador de la teoría cree que lo más importante para entender sobre qué tratará este regreso son las motivaciones vistas en los protagonistas de los sucesos acontecidos en Matrix Revolutions. Neo llegaba a un trato con la matriz de Matrix: Si derrotaba a la amenaza descontrolada conocida como Agente Smith, las máquinas no atacarían Sion y se abriría un periodo de paz. Según este usuario, el fanatismo de Morfeo por el protagonista lo llevaría a seguir guiando a los fieles de Neo, el cual se habría convertido en una religión para los habitantes de Sion.

La teoría continuaría explicando que los humanos se preguntarían por qué deberían seguir en Sion si la paz ya se ha establecido. Por lo que las máquinas, habrían establecido también sus condiciones; nada de conectarse a Matrix sin estar dentro de sus capsulas de carga ni de atacar a otras máquinas en el mundo real. El fanatismo llevaría a sus fieles a querer encontrar a Neo, conectado a la fuente de la ciudad de las máquinas, una misión muy peligrosa.

Sin embargo, el usuario de Reddit también se apoya en el corto de Animatrix llamado Matriculado, en el que un grupo de humanos intentaban enseñar a una maquina los sentimientos de humanos de compasión y perdón. La teoría asegura que los habitantes de Sion estarían haciendo lo mismo para intentar encontrar a Neo sin entrar una acometida suicida contra el poder de las máquinas.

En este caso, a la máquina le harían cree que es Neo, el elegido. Al igual que en la cinta de 1999, Este falso Neo sería “rescatado” por un grupo de jóvenes, bajo el pretexto de ser elegido. No obstante, la realidad sería que solo lo utilizan para llegar a conectarse a la matriz de la ciudad de las máquinas. Matrix Resurrections iría entonces sobre una máquina que es utilizada para creer ser Neo y que descubrirá horrorizada cómo en el mundo real solo es un conjunto de cables y que Trinity, tan solo existe en su memoria. ¿Parece demasiado descabellado? o ¿acaso Lana Wachowski podría seguir una línea narrativa más compleja todavía a la que dirigió junto a su hermana en la trilogía inicial?

Habrá que esperar a que Matrix Resurrections se estrene el 17 de diciembre para descubrir si este Neo es el auténtico.