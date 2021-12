Matrix Resurrections supondrá el regreso del universo de ciencia ficción creado por las hermanas Wachowski en 1999 a los cines. La cinta supuso una auténtica revolución dentro de los blockbuster y ahora, más de 20 años después pretende sorprendernos con una continuación que destila ciertos tintes de reboot. Pocos han regresado de aquel periplo y guerra entre humanos y máquinas. Neo (Keanu Reeves), Trinity (Carrie-Anne Moss), Merovingio (Lambert Wilson) y Niobe (Jada Pinkett Smith) son los nombres que aparentemente, representaran “los mismos personajes”. Recientemente y con motivo de promocionar Resurrections, Pinkett Smith ha recordado las primeras sensaciones que tuvo cuando leyó el guion original de Matrix.

“Recuerdo haber recibido los guiones gráficos cuando querían que Will (Smith) interpretase a Neo. Yo decía: ‘Hombre, esto es realmente revolucionario. Es como el anime japonés pero en acción en vivo. Nunca se había hecho antes. Soy una gran fanática de la animación japonesa, así que a partir de ese momento me tuvieron”. Cuando me llamaron para interpretar a Niobe (para las dos secuelas Matrix Reloaded y Matrix Revolutions), no tuve que leer nada. Estaba dentro”.

Las comparaciones y semejanzas con la animación japonesa son tan ciertas como afirman las propias Wachowski. Estas se inspiraron en algunas obras cumbre del género como por ejemplo Ghost in the Shell. El resultado puede verse en que algunas de las escenas parecen calcadas del famoso anime. El propio universo de la película se sumergió en la animación en el 2003, con los 9 cortometrajes titulados The Animatrix y que narraban algunas historias que explicaban el trasfondo del complejo mundo virtual.

Antes que Keanu, Will Smith (marido de Jada Pinkett Smith) iba a ocupar el papel protagonista de Neo. Sin embargo, tenía que aparecer en Wild wild west. Sí, el actor eligió muy mal, pero como el bien mismo dice, tanto Keanu Reeves como Laurence Fishburne fueron los idóneos para el papel. Ya que si él hubiese sido Neo, el papel de Morfeo lo habría asumido Val Kilmer.

Matrix Resurrections llegará a los cines de todo el mundo el próximo 22 de diciembre. Falta saber si recuperará la esencia y el potencial de la película original o no terminará de convencer al público ni a la crítica, como las dos secuelas.