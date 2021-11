Hayao Miyazaki, a sus 80 años, volvió de su retiro para crear How do you live?, la adaptación de la novela de 1937 escrita por Genzaburo Yoshino. La película está tardando más de lo esperado, pero no debido a la falta de trabajo, sino porque el animador dibuja a mano cada una de las escenas de sus historias. Ya en 2020, el productor del Studio Ghibli, Toshio Suzuki reveló que el director y su equipo necesitaban un mes para completar un minuto de animación, por lo que pronosticó que la película necesitaría tres años para estar completamente terminada, fecha a la que todavía le queda un año para cumplirse.

La animación dibujada a mano es bastante costosa, debido al tiempo que se invierte en un trabajo tan artesanal. Lo que implica una larga prolongación de la producción, con las consecuentes remuneraciones del equipo. Sin embargo, para Hayao Miyazaki este estilo de trabajo es el único posible dentro de la animación. Ante las nuevas herramientas de inteligencia artificial y la animación por efectos especiales, el maestro japonés se siente “completamente disgustado”.

“Nunca desearía incorporar esta tecnología a mi trabajo en absoluto. Siento fuertemente que esto es un insulto a la vida misma”, señalaba Miyazaki en una pieza del documental The one who never ends. En una entrevista reciente para The New York Times, e director volvió a ser contundente respecto a su postura frente a la animación tradicional: “Creo que la herramienta de un animador es el lápiz”.

Con su hijo Goro Miyazaki, Ghibli lanzó Earwig y la bruja, la primera película que se alejaba de los anteriores trabajos de la compañía, al rodarla íntegramente por ordenador. Algo controvertido que no ha estado exento de críticas. Sumado al cambio de técnica, la crítica especializada no respondió nada bien ante esta nueva película.

A Miyazaki, le preguntaron finalmente si How do you live? (¿cómo vives?) respondería a la pregunta que plantea el título, a lo que el director sabiamente ha contestado: “Estoy haciendo la película porque no tengo la respuesta”. Miyazaki posee un Oscar por El Viaje de Chihiro y también cuenta con el galardón de tener una estatuilla honorífica por su brillante carrera.