Qué pasó con Studio Ghibli y algunas de sus curiosidades

Las películas animadas son algo que todos podemos apreciar. La mayoría de nosotros crecimos viéndolas y ocupan un lugar especial en nuestros corazones e infancias, aunque aún pueden ser apreciados por audiencias mayores, sin duda. Desde Pixar hasta Walt Disney y Dreamworks, hay una magia que encontramos en estas películas de estudio que es algo realmente especial. Pero ¿qué pasa con otro estudio; uno que ha sido defendido por tantos ávidos amantes de la animación como quizás el mejor de todos los tiempos? Nos referimos a Studio Ghibli del que os contamos a continuación su historia, qué ha pasado con él y también algunas de sus mejores curiosidades.

Qué has pasado con Studio Ghibli

El Studio Ghibli es uno de los más famosos de Japón y, probablemente, también uno de los más célebres en todo el mundo. Creado en 1985 por Hayao Miyazaki, de sus lápices y oficinas han salido algunas de las mejores películas de animación de toda la historia del cine.

De la imaginación del maravilloso Studio Ghibli han nacido películas tan célebres como La Princesa Mononoke, El viaje de Chihiro o Porco Rosso, entre otras muchas que, aunque no sean tan conocidas, se han convertido en clásicos para los amantes del manga.

Sin embargo, el estudio parece que no está en activo actualmente o de hecho, se habla de que en 2021 se cerró de forma definitiva a pesar de que sus fans mantienen la esperanza de que vuelva a la producción en algún momento.

Miyazaki anunció su retirada en 2013 con El viento se levanta que fue su última película, además de un homenaje directo a su carrera, de modo que hace algo más de una década se dijo que Studio Ghibli cerraría. Sin embargo, el estudio todavía pudo sacar adelante dos películas en 2014 y 2015: El cuento de la princesa Kaguya y El recuerdo de Marnie.

Tras ese momento en el que a pesar de estar produciendo films no se tenía muy claro si el estudio aguantaría, Miyazaki decide volver en 2016 aunque no es hasta 2020 que se tienen noticias. El 1 de enero de 2020, Ghibli publicó un mensaje especial en su sitio web, deseándoles a todos un feliz Año Nuevo y agradeciéndoles su continuo apoyo. Además, el estudio anunció oficialmente que se estaban trabajando en dos nuevas películas. No solo eso, sino que Miyazaki estaría dirigiendo una de ellas.

A pesar de este anuncio de esperanza, Studio Ghibli sólo lanzó Earwig y la bruja que fue además, la primera producida por completo en ordenador. De momento es que sepamos la última de las creaciones de este estudio que tras la pandemia y actualmente se considera en «stand by», aunque recientemente se anunciaba que su parque temático Ghiblli Park abrirá algunas de las áreas de las que consta el 1 de noviembre de 2022, de modo que para los fans, todavía queda Studio Ghibli para rato y sobre todo tenemos ganas de ver esa película que se dice que es la nueva de Miyazaki.

Las curiosidades de Miyazaki

Además de todo lo contado sobre lo que ha pasado con estos estudiospodemos conocer algunos de sus datos más curiosos.De este modo,, ¿qué se esconde tras las puertas del Studio Ghibli y su enigmático y adorado creador, Hayao Miyazaki? Pues, por ejemplo, que no es Miyazaki quien escribe los bonitos y emblemáticos guiones de sus películas, aunque sí dibuja los esbozos y las ideas primarias para que otros los plasmen en papel.

¿Sabías que Miyazaki no permite que se corte ni un solo fotograma de sus películas? En 1984, al vender los derechos internacionales de Nausicäa del Valle del Viento, Miramax hizo un verdadero estropicio con los recortes. Así pues, Miyazaki le regaló una espada samurái con una nota, ‘no más cortes’. Desde aquel momento, no ha permitido que se corte absolutamente nada de ninguna de sus películas, ya las haya dirigido él o alguno de sus colaboradores del estudio.

El éxito del viaje de Chihiro

Pero las películas no solo son bonitas. También son verdaderos motores de hacer dinero para el estudio. Algunas de las más exitosas han sido La Princesa Mononoke y El viaje de Chihiro, con casi 300 millones de dólares obtenidos a nivel mundial. Es cierto que sus filmes son especialmente valorados en Japón, pero se distribuyen con bastante éxito a nivel internacional.

El viaje de Chihiro ganó el premio Oscar a la mejor película de animación en 2002. Sin embargo, su director y creador, Hayao Miyazaki, decidió no presentarse a recogerlo como protesta por la invasión de Irak por parte de las tropas de Estados Unidos.

En contra de la animación digital

Desde mediados de los 90, la animación es prácticamente digital. Sin embargo, Miyazaki es un antiguo artesano que lo considera sacrilegio. Así pues, solo permite que un 10% de las películas de su estudio contengan contenido digital, el resto, se hace a mano, como se hizo toda la vida.

Estas son algunas de las cosas más curiosas que se desprenden de uno de los estudios más curiosos y exitosos de todo el mundo. Su animación traspasa barreras y tiene legiones de fans y adoradores por todo el mundo, algo nada raro, pues sus filmes son pequeñas obras de arte hechos con cariño y buen gusto.