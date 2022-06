‘Irma Vep’, la serie protagonizada por Alicia Vikander que acaba de estrenar HBO Max

HBO Max ha estrenado esta semana la miniserie Irma Vep. Una ficción creada, escrita y dirigida por Olivier Assayas basada en su película de 1996 y protagonizada por la actriz Alicia Vikander. Cuenta la historia de una estrella de cine estadounidense desilusionada por su carrera que llega a Francia para interpretar a Irma Vep en una nueva versión del clásico del cine mudo francés Les Vampires.

Esta miniserie de 8 episodios de HBO Max se ha estrenado de forma mundial dentro de la Sección Oficial en el Festival De Cannes de 2022. La apuesta de su creador Olivier Assayas es complicada y un tanto compleja porque la serie es el retrato del proceso creativo de un remake, el de su propia película de 1996 que tenía el mismo título. Una de las apuestas de esta plataforma de streaming para el mes de junio junto con la cuarta temporada de Westworld y de Roswell: New Mexico y los documentales Spring Awakening: Those you’ve known y The Janes.

Una ambiciosa producción

El creador Olivier Assayas es un cineasta francés que ha triunfado desde 1986 con su primer largometraje Désordre, el cual recibió el Premio de la Semana de la Crítica en la Bienal de Venecia. Después ha seguido sorprendiendo con ficciones como Irma Vep (1996), Las horas del verano, Demonlover, Clean, Carlos, Clouds of Sils Maria, Personal Shopper, Después de mayo, Dobles vidas y La red avispa.

Los productores ejecutivos son, además de Olivier Assayas y Alicia Vikander, Sylvie Barthet, Daniel Delume, Ravi Nandan, Hallie Sekoff, Kevin Turen, Stuart Manashil, Sam Levinson y Ashley Levinson.

Una estrella del cine en declive

La protagonista de la serie es Mira una estrella de cine estadounidense que se encuentra desilusionada por su carrera y porque ha sufrido recientemente una ruptura sentimental. Esta mujer llega a Francia para interpretar a «Irma Vep» en una nueva versión del clásico del cine mudo francés, Les Vampires.

Mira irá mimetizándose con su personaje hasta el punto en que comenzará a sentirse como la protagonista. La protagonista tendrá que enfrentarse a sus dudas, sus obsesiones y a un posible crimen.

Un buen reparto

La protagonista de la serie es interpretada por la actriz sueca Alicia Vikander. Esta actriz es conocida por su participación en Anna Karenina, El séptimo hijo, Jason Bourne, Ex Machina o por su papel como Lara Croft en Tomb Raider.

En el reparto de Irma Veo también están los actores Vincent Macaigne, Jeanne Balibar, Devon Ross, Lars Eidinger, Vincent Lacoste, Nora Hamzawi, Adria Arjona, Carrie Brownstein, Tom Sturridge, Byron Bowers, Fala Chen, Hippolyte Girardot, Alex Descas y Antoine Reinartz.