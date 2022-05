Todos los estrenos de series de junio en HBO Max

Las plataformas de streaming comienzan a anunciar sus estrenos de series para el mes de junio. HBO Max ha anunciado el estreno en junio de nuevas series como Irma Vep, la cuarta temporada de Westworld y de Roswell: New Mexico y los documentales Spring Awakening: Those you’ve known y The Janes, entre otras novedades.

Nuevas series para HBO en junio

Irma Vep

El 7 de junio se estrena en HBO Max esta miniserie de suspense criminal protagonizada por Mira (Alicia Vikander). una estrella de cine estadounidense desilusionada por su carrera y una reciente ruptura sentimental. La actriz llega a Francia para interpretar a Irma Vep en una nueva versión del clásico del cine mudo francés Les Vampires. Mira tiene que luchar contra sí misma cuando las diferencias entre ella y el personaje que interpreta comienzan a desdibujarse y fusionarse. La serie es el nuevo trabajo de Olivier Assayas tras su paso por el Festival de Cannes.

Westworld Temporada 4

También el 27 de junio vuelve esta serie de fantasía futurista imaginada por Lisa Joy y Jonathan con la incorporación de la ganadora del Oscar Ariana DeBose. En la cuarta temporada sus personajes vivirán una oscura odisea sobre el destino de la vida sintiente en la Tierra.

On my way with Irina Rimes

El 3 de junio se estrena una nueva serie que explica el día a día de esta artista mientras viaja en su estudio móvil durante dos semanas con parada en seis ciudades para terminar su álbum Home. La serie cuenta los momentos más importantes de su vida y las personas que auparon su carrera artística.

Schitt’s Creek

El 28 de junio se estrena completa esta divertida serie de comedia completa que cuenta la ajetreada vida de la familia Rose. Todo comienza cuando Johnny Rose (Eugene Levy), el magnate de la tienda de vídeos pierde todo su dinero, su esposa, la estrella de telenovelas Moira (Catherine O’Hara), y sus dos hijos, el inconformista David (Dan Levy) y la pija Alexis, deben romper con su lujoso estilo de vida. La familia debe abandonar su hogar e intentar reconstruirla en una ciudad rural donde se encuentra su único activo, la cala de Schitt que una vez compró el padre como una broma.

El p*to Michael Che

Otra nueva serie de comedia que se estrena el 30 de junio y que utiliza bocetos y viñetas para ilustrar desde la perspectiva del cómico Michael Che lo que se siente al experimentar diversas situaciones cotidianas, como la discriminación racial, el desempleo o el amor.

Hausen

Un chico de 16 años llamado Juri (Tristan Göbel) y su padre Jaschek (Charly Hübner) se mudan a un complejo de viviendas en un destartalado edificio prefabricado en las afueras de la ciudad, después de la muerte de la madre de Juri, solo para descubrir que el edificio tiene vida propia. EL edificio se alimenta del sufrimiento de sus habitantes y Juri debe unirse con los otros residentes para convencer a su padre de que vuelva a la luz, después de que este caiga profundamente bajo el hechizo del edificio.

Los nuevos documentales

Spring Awakening: Those you’ve known

El 1 de junio estrena el documental Spring Awakening: Those you’ve known que cuenta como 15 años después de la presentación en Broadway del musical Spring Awakening, que resultó la ganadora de los Tony, el elenco original y el equipo creativo se reúnen para un espectacular concierto de una sola noche en beneficio de The Actors Fund. La serie es una crónica de su vuelta a los escenarios en la que sus protagonistas redescubren de nuevo del musical. También cuenta la historia de amor de las estrellas emergentes Jonathan Groff y Lea Michele.

The Janes

El 9 de junio se estrena un nuevo documental en el que se cuenta como la policía detuvo a siete mujeres que formaban parte de una red clandestina. Ellas crearon servicio clandestino de abortos seguros, asequibles e ilegales y se llamaron a sí mismas JANE. Para ello utilizaron nombres en clave, vendas en los ojos y casas seguras. Un documental que formó parte de la sección oficial de la pasada edición del Festival de Sundance.