La heroína de Marvel que estuvo a punto de ser interpretada por Léa Seydoux

En el mundo de la interpretación existen muchos papeles que originalmente estaban pensados para otros, como el de Will Smith en vez de Keanu Reeves en Matrix. Pero, sin embargo existen algunas formas de perder personajes que son más dolorosas que otras, como aquellos proyectos que nunca ven la luz del día porque se cancelan. Es el caso de la película en solitario sobre Gambito que provocó que Channing Tatum se desinteresase por el mundo marvelita. Ahora hemos podido saber que Léa Seydoux habría sido el interés amoroso del mutante francés de los X-Men.

De nombre Bella Donna Boudreaux, el personaje era una poderosa superheroína por derecho propio y Seydoux ha recordado con cariño en una entrevista con Indiewire, lo que le gustaba el spin-off que iba a realizar la 20th Century Fox: “El guion era realmente bueno. Tenía algunas partes graciosas, pero querían hacer más una comedia”, señalaba la chica Bond, admitiendo que parte de ese atractivo radicaba en lo alejado que estaba ese proyecto de El azul es el color más cálido.

“Siento que en Estados Unidos la gente tiene más imaginación. Me han ofrecido películas muy, muy alejadas de lo que he hecho y digo ‘Oh, interesante’. Me encanta sentir que puedo adaptarme. Para mí, eso es muy exótico”, terminaba de explicar Seydoux. En 2019, con la adquisición de Fox por parte de Disney, el proyecto de bañó en la incertidumbre total. Lizzy Caplan (Monstruoso, Chicas malas), quien iba a compartir reparto con Tatum apuntó que estaba lista para hacerse: “No tengo idea de lo que sucederá con esa película. La idea, el guion y la dirección en la que Channing lo estaba tomando fue tan emocionante y tan bueno, y estaba muy listo para hacer esa película”.

Los X-Men han sido introducidos en el Universo Cinematográfico de Marvel a través de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Pero esto ha sucedido casi en forma de cameo, a través de Charles Xavier y todavía no tenemos ni idea de cómo piensa introducir Kevin Feige a la comunidad mutante en un universo en el que estos no existen, aunque posiblemente el juego con el multiverso le ofrezca una oportunidad creativa a las siguientes fases de producción de la Casa de las Ideas. Hasta el momento, no se espera ninguna producción relacionada con el mutante gambito en solitario ni con el resto de la patrulla X.