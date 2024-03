Esta es la única razón por la que Dave Bautista volvería al Universo Cinematográfico de Marvel

El 2023 fue un año de despedidas para la Casa de las Ideas. Algunas forzadas, como el adiós definitivo al rol de Kang el conquistador, por culpa de la polémica vida fuera de las cámaras de Jonathan Majors. Otras necesarias, como suponía el cerrar el ciclo narrativo de Guardianes de la Galaxia. La tercera entrega de la saga fue uno de los pocos largometrajes de superhéroes rentables en la ya pasada cartelera anual, siendo del mismo modo, el adiós definitivo de su director James Gunn, quien ya está rodando la película de Superman que marcará el inicio del nuevo DC Universe. Ese punto y final, también formó parte de la decisión personal de algunos miembros de su reparto protagonista, con Zoe Saldaña, Chris Pratt y Dave Bautista tomándose un descanso de tanta superproducción. Sin embargo, el exluchador de la WWE ha confesado que no le importaría volver al Universo Cinematográfico de Marvel. Eso sí, no regresaría como Drax.

No es la primera vez que Bautista reniega de su participación en Marvel. El actor volvió a duras penas para rodar el final de la trilogía y seguramente, lo hizo porque el estudio volvió a contratar a su amigo Gunn. En la promoción de Guardianes de la Galaxia Vol.3, el norteamericano utilizó sus redes sociales para señalar su final del trayecto con el personaje. Ha pasado más de una década desde que se iniciase en el papel y ahora, mientras promocionaba la segunda parte de Dune, ha explicado que regresaría con la condición de tener un peso relevante en la historia. “No, no . Cuando dije que había terminado, en realidad ya había terminado con mi viaje como Drax”, le explicaba en una entrevista a io9. El intérprete le comentó al medio norteamericano que sigue teniendo contacto con los directivos de la compañía y que en realidad, sigue apreciando todo lo que tiene que ver con el mundo de los superhéroes:

“Todavía tengo relación con Marvel. He vuelto a ver a Kevin Feige y a Lou D’Esposito (productor) hace apenas dos semanas. Y saben que sería candidato para un papel. Me encanta el universo, el universo de los superhéroes, me encanta. Soy un fan. Así que Marvel o DC, si me llaman, contestaría al teléfono. Y si el papel tiene sentido, estaría al tanto”. Bautista puso como condición que fuese un “papel diferente”, quizás algo “más profundo” en lo que pueda poner sus esfuerzos y talento, poniendo el ejemplo de “un villano siniestro”. Dejando claro que su etapa como Drax estaba completamente cerrada.

Otros actores ya han sido dos personajes en Marvel

No sería ni mucho menos, algo extraño, el hecho de que el mismo actor interpretase dos papeles diferentes dentro de las adaptaciones de Marvel. Antes de ser el Capitán América, Chris Evans fue la Antorcha humana o por ejemplo Josh Brolin, quien ha sido Cable en la franquicia de Deadpool y Thanos en la saga de los Vengadores. Un intercambio que no afecta nada en la percepción del público y que además, la mayoría de ellos ni recuerdan, más allá de que el contexto del multiverso que vive actualmente el UCM lo permite a la perfección.

Estando ahora mismo James Gunn manejando las ideas de Detective Cómics, vemos más probable que Bautista termine fichando por la marca rival. Independientemente de ello, el actor se encuentra en un momento de su carrera en el que parece no hacerle ninguna falta regresar al género y menos, en un momento en el que el público parece estar un tanto saturado de los héroes.

La carrera ascendente de Dave Bautista

¿Quién les iba a decir a perfiles como el de Dave Bautista o John Cena que terminarían triunfando en Hollywood? Ambos exluchadores comenzaron sus carreras fuera del ring protagonizando y apareciendo en cintas directas al consumo doméstico. Pero esto, cambió radicalmente con el cine de superhéroes, catapultándoles hasta otros papeles más complejos. Hoy, Bautista repite con su papel de Glossu Rabban aunque lleva ya años forjándose una gran carrera poco a poco, con pequeños papeles.

De esta forma, apareció en James Bond: Spectre, Blade Runner 2049 y en 2021, protagonizó Ejército de los muertos. Un año después colaboró con Rian Johnson en la secuela de Puñales por la espalda y el pasado 2023, coprotagonizó Llaman a la puerta de M. Night Shyamalan.

Además de su regreso a Dune, podremos verle protagonizando este año In the Lost Lands y My Spy: The Eternal City.