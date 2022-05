Dave Bautista se despide de su personaje Drax tras finalizar el rodaje de ‘Guardianes de la galaxia 3’

Que Guardianes de la galaxia 3 será una despedida para una buena parte de nuestros personajes favoritos es algo que sabemos a la perfección. Entre otras cosas porque sus implicados, no han evitado en ningún momento, declarar públicamente que el cierre de esta trilogía supone un cambio de ciclo. James Gunn, Karen Gillian y Dave Bautista son los principales ejecutores de esta idea, pero uno no se despide hasta que pronuncia el último adiós para no volver la vista atrás y, terminado el rodaje de la cinta, ha llegado el momento de conocer qué piensa el ex luchador de la WWE sobre no volver a interpretar un rol que según él mismo, le ha cambiado la vida.

El personaje de Drax el destructor ha aparecido en un total de seis películas del Universo Cinematográfico de Marvel. Miembro de los Guardianes de la galaxia, el rol encarnado por Bautista ha dado momentos emotivos y desternillantes a partes iguales, participando en dos enfrentamientos contra Thanos en Vengadores: Infinity war y Vengadores: Endgame. Guardianes de la galaxia 3 será la última vez que el actor de Dune y Blade Runner 2049 en el papel, aunque antes lo veremos brevemente en Thor: Love and Thunder.

Como viene siendo habitual, el comunicado del actor se ha hecho viral vía un post de Instagram: “Aún no he encontrado las palabras. Terminó tan repentinamente y estaba en mi próxima película antes de que pudiera procesarlo todo. Fin de un viaje que cambió mi vida”. En la imagen podemos ver (de Izquierda a derecha) a Sean Gunn, Pom Klementieff, James Gunn, Chris Pratt, Karen Gillian y al propio Dave Bautista tomando algo, mientras celebraban el final de la producción

After over 100 days of shooting & over 3000 shots, this is the slate for the final shot of #GotGVol3, presented to me by the camera crew. It was an easy shot of Rocket seated, 1st with @seangunn, & then nothing there, & took everything in me not to break down sobbing on the spot. pic.twitter.com/pOrTjfab2h

— James Gunn (@JamesGunn) May 7, 2022