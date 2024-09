Cuenta atrás: la serie ‘El juego del calamar 2’ ya tiene tráiler y fecha de estreno

Una de las series coreanas que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming Netflix es El juego del calamar. Una original ficción de suspense y supervivencia que se estrenó en 2021 y que fue creada por Hwang Dong-hyuk para Netflix. Sus seguidores ya son millones en todo el mundo y llevan tres años pidiendo una segunda temporada de la serie. Por fin tenemos una buena noticia para los fans de la serie porque en el evento Geeked Week 2024 de Netflix se estrenó el tráiler de El juego del calamar 2 (Squid Game 2). En esta nueva entrega sus creadores han prometido elevar la tensión y el misterio del macabro juego. Por lo que hemos visto en este primer tráiler o avance especial, Seong Gi-hun regresa decidido a vengar a las víctimas de la primera temporada y desmantelar la organización que está detrás de estos macabros juegos.

Seong Gi-hun fue el ganador del premio en la primera temporada y ahora cuenta con una inmensa fortuna, pero decide no huir de su pasado y entrar de nuevo en el mundo de los juegos mortales. Pero su objetivo en esta ocasión no es ganar el premio de nuevo, sino descubrir quiénes están detrás de la organización de los macabros juegos. Según ha trascendido en esta segunda temporada se explorarán los orígenes de los juegos y los secretos oscuros que los rodean.

Además del lanzamiento del tráiler de la segunda temporada de El Juego del calamar, en la celebración del Geeked Week 2024 se han estrenado los de series tan conocidas como Arcane, One Piece, Avatar: The Last Airbender, Don’t Move, Wednesday, Cobra Kai, Monument Valley 3, Monument Valley 3 y Tomb Raider: The Legend of Lara Croft y Devil May Cry, entre otros.

El éxito de la serie El juego del calamar

La serie El juego del calamar conquistó a espectadores de todo el mundo en 2021 y creó un gran debate en la sociedad por su macabro argumento. Aunque a muchos espectadores no les gustó, pero para otros es muy original y una aguda crítica a las desigualdades económicas y sociales de los habitantes de Corea del Sur. El actor Lee Jung-jae, el cual interpretó el complejo papel del protagonista, obtuvo muchos reconocimientos por su interpretación de Seong Gi-hun. Entre estos premio está un Emmy por su brillante interpretación.

La trama de la serie El juego del calamar sigue a un grupo de personas que se enfrentan a una serie de juegos infantiles mortales en busca de un importante premio en efectivo que les ayudará a salir de sus graves problemas económicos. El personaje de Seong Gi-hun (Jung-jae) es un hombre que está pasando un mal momento en su vida por sus deudas y decide participar en el concurso. En él tendrá que ir superando pruebas para pasar de nivel. Cuando van pasando las horas, Gi-hun se da cuenta de que ganar le va implicar el sufrimiento e incluso la muerte de sus compañeros en el juego.

Ahora el creador de la primera temporada de El juego del calamar Hwang Dong-hyuk ha decidido continuar la historia con nuevos giros dramáticos que sorprendan a los seguidores de la serie. Por ahora lo que está confirmado es que la serie estará protagonizada por los actores Lee Jung-jae, que volverá a interpretar al protagonista y en el reparto estarán Hoyeon Jung, Yim Si-wan, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, y Kang Ha-neul.

El tráiler de El juego del calamar 2

En el tráiler de la segunda entrega se puede ver a Gi-hun buscando justicia y enfrentándose a nuevos y peligrosos juegos. Además de los personajes habituales, se pueden ver en el tráiler nuevos personajes que seguro tendrán papeles de peso en la trama de la segunda temporada. En él se puede ver a los actores Park Hae-soo, que interpretará a un misterioso nuevo jugador, y Kim Soo-hyun que dará vida a un investigador que intenta desentrañar los secretos detrás de estos macabros juegos.

Lo que se espera de esta temporada es que también se resuelvan también los misterios que se quedaron sin resolver cuando terminó la primera entrega de la serie. Además, en esta nueva temporada, según ha trascendido, habrá más juegos letales que en la anterior y todavía será más oscura que la primera entrega. En cuanto a la fecha de estreno de la segunda temporada de El Juego del Calamar, la plataforma de streaming Netflix ha marcado el 26 de diciembre de 2024. Por lo tanto, sus seguidores solo tendrán que esperar unos meses para ver lo que va a ocurrir en los nuevos episodios de la serie.

Por ahora sus seguidores se tendrán que conformar con volver a ver el avance especial y la primera temporada de El juego del calamar y recordar todo lo que ocurrió para tenerlo fresco en cuanto se estrene. Estaremos muy atentos a todas las noticias sobre la nueva temporada.