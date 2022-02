Paramount Pictures y Sega emularon a Nintendo y Legendary Pictures, cuando estos estrenaron en 2019, Detective Pikachu. Sonic estaba preparado para iniciar su propio camino en la gran pantalla y, tras un cambio de imagen considerable, estrenó en 2020 su largometraje. A los fanáticos les encantó la propuesta, sobre todo gracias al carismático villano que construyó Jim Carey. Ahora, la productora y distribuidora y la empresa de videojuegos están tan seguros del éxito de la secuela, que ya han confirmado el desarrollo de Sonic 3.

Además del cierre de la trilogía, la franquicia no podía ser menos que otros servicios de streaming, con lo que el personaje de Knuckles tendrá su propio spin-off en formato de serie. Planteada para estrenarse así mismo tiempo que Sonic 2, pero desde el servicio de Paramount +. Idris Elba pondrá la voz al rival rojo y futuro aliado del erizo tanto en la secuela como en el TV Show.

WE ARE BUILDING A WHOLE UNIVERSE HERE PEOPLE!!! HONORED TO BE A PART OF THE RIDE. #SONICMOVIE2 COMING 4/8 AND THEN GET READY FOR #SONICMOVIE3! THAT WAS THE FIRST TIME I’VE EVER USED THAT HASHTAG AND IT FELT GREAT. https://t.co/1bKYYfoHvo

— Ben Schwartz (@rejectedjokes) February 15, 2022