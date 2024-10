‘Bridget Jones 4’: así es la nueva entrega de la saga según Hugh Grant

Mucho antes de que Hugh Grant cambiase su perfil actoral al de atípico villano de filmes como Paddington 2 o Heretic, el británico era conocido como el intérprete romántico por excelencia. Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral, Love Actually…hablar de Grant es invocar al propio espíritu de la comedia sentimental de los 90, quien en un momento dado se ganó el corazón de la audiencia gracias a su atractivo y al carisma memorable que suele dejar impreso en sus personajes. Una de las apariciones más destacadas fue la del personaje de Daniel Cleaver en El diario de Bridget Jones. Papel al que regresará en 2025 con el estreno de Bridget Jones 4, correspondiendo a esa necesidad latente en el espectador actual por esas secuelas tardías tan reconfortantes a nivel nostálgico.

El caso es que mientras promociona sus últimos trabajos, al londinense siempre terminan preguntándole por la vuelta del rol más icónico de Renee Zellweger y de la evolución de los diferentes personajes que conformarán la trama. Pero sobre todo, cómo será la futura cuarta entrega que parte de la novela original creada por Helen Fielding. El papel original le valió a la actriz estadounidense su primera nominación al Oscar y aunque no estuvo en la tercera parte (Bridget Jones’ Baby), ahora Grant regresa para recuperar la esencia cómica del relato, pero revelando que Bridget Jones 4 será del mismo modo un cóctel emocional «muy, muy triste». Llevando por título final Bridget Jones: Loca por él, con quien no contará la historia en este caso será con Colin Firth. Eso sí, tendremos potentes nuevas caras de la industria en el casting como son Emma Thompson (La niñera mágica), Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud) o Leo Woodall (The White Lotus).

¿Cómo será Bridget Jones 4′?

En los dos primeros capítulos de la saga, realizados entre 2001 y 2004, Cleaver fue el antagonista del romance presente entre el personaje de Zellwegger y Firth, Mark Darcy. Sin embargo, el actor de Wonka pasó a un segundo plano a medida que ese amor florecía. De hecho, en la última novela homónima publicada por Fielding, Cleaver no aparece, pero el equipo detrás de la adaptación parecía dispuesto sí o sí a incluirlo de todos modos.

El diario de Bridget Jones consiguió 281 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, mientas que las dos restantes superaron ampliamente la barrera de los 200 millones. En total, hablamos de una trilogía que ha logrado aunar en el box office unos 754 millones, creando una amplia legión de fans que revisitan una y otra vez la historia de esta treintañera soltera llena de complejos y con una vida sentimental completamente desastrosa.

Grant, en The Graham Norton Show explicó sus sensaciones sobre el material, detallando que existirá toda una carga sentimental, dado que el personaje ha pasado por muchas cosas a lo largo de la trilogía original: «Además de extremadamente divertido, es muy, muy triste. Pero no es un papel adecuado para Daniel Cleaver hasta donde puedo ver. Es un guion muy bueno y conmovedor. Y lo digo como alguien a quien le dan asco los guiones. Este fue brillante».

¿Por qué regresa su personaje?

Grant no tenía ningún tipo de interés en regresar al personaje si no se establecían algunos cambios o se mostraba una evolución en el mismo. Así que partiendo de este concepto, el actor creyó que en un principio que «no había absolutamente ningún papel para disponible para él» en la cuarta película, pero se sentó con los productores para encontrar una manera de regresar:

«Me pareció que lo que proponían estaba bien, pero no era fantástico. Y sentí que necesitaba una tercera dimensión. Ya tiene más de 60 años, no puedes dejarlo simplemente recorriendo King’s Road y fijándose en chicas jóvenes. Algo tenía que haberle pasado en ese impasse. Así que inventamos una historia provisional bastante buena, yo inventé una historia provisional bastante buena», le contaba al entrevistador del late night.

Antes de su vuelta al papel, a principios del 2025 podremos verlo en un personaje completamente atípico de su trayectoria, el diabólico Sr. Reed de Heretic. Zellweger, recibió recientemente su segundo Oscar por dar vida a Judy Garland en Judy y en 2022 protagonizó la serie de la NBC, The Thing About Pam. Se espera Bridget Jones 4 repita los grandes números en la taquilla de sus predecesoras. Está programada por Universal Pictures el 14 de febrero, Día de San Valentín.