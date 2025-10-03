Ana Rosa se ríe como nunca de Sánchez: «Nos preocupan las necesidades fisiológicas del presidente»

Haciendo uso de su habitual ironía, Ana Rosa Quintana ha vuelto a cargar este viernes 3 de octubre contra Pedro Sánchez. La presentadora de Telecinco ha empezado su famoso editorial analizando las causas por las que, según el jefe del Ejecutivo «no duerme». “Primero le quitó el sueño gobernar con Podemos y ahora la Flotilla. Últimamente nos preocupan las necesidades fisiológicas del presidente». Eso sí, la conductora de El programa de Ana Rosa ha terminando sacando los colores al Gobierno alegando que hay otras muchas cuestiones por las que Sánchez debería estar en vela: «No tenemos presupuestos, aunque eso no le quita el sueño y hay unas negociaciones fantasma de las que no se han enterado sus socios. España es el país con mayor pobreza infantil de la Unión Europea y luchamos contra la violencia de género con pulseras que no funcionan, aunque el Gobierno dice que sí funcionan, y la ministra de Igualdad investiga por qué no funcionan».

Ana Rosa Quintana ha comenzado este viernes 3 de octubre con su editorial. En esta ocasión, la presentadora ha centrado su análisis en las últimas contradicciones del presidente Pedro Sánchez, la división dentro de la izquierda a raíz de la crisis de la flotilla y la presión judicial que rodea a su entorno más cercano, con el caso de Begoña Gómez en primer plano.

«Buenos días. Del creador de son las cinco y no he comido, llega esta madrugada no he dormido. Primero le quitó el sueño gobernar con Podemos y ahora la Flotilla. Últimamente nos preocupan las necesidades fisiológicas del presidente. Solo le queda decir esa frase de madre: Es la primera vez que me siento en todo el día. También nos preocupa que tampoco se pueda echar la siesta porque miles de jóvenes salen por toda España a clamar contra Netanyahu y contra él mismo. Después de defender ante organismos internacionales que es el dirigente mundial que más ha hecho por Palestina, pasa de ser Nelson Mandela a una mala copia de sí mismo. Se ha hecho un lío buscando el lado correcto de la historia y se queda en tierra de nadie», ha arrancado la presentadora de El programa de Ana Rosa.

«Su vicepresidenta le adelanta por la izquierda manifestándose contra él por mandar un buque militar que desde la flotilla han visto como un puntito en el horizonte. Y a Yolanda Díaz la adelanta más a la izquierda Podemos para arrebatarle la bandera Palestina, acusando al Ejecutivo de permitir el secuestro de 65 españoles, entre ellos Ada Colau, que declaró al Ejército «non grato» cuando echó a los militares de un evento en Barcelona en 2019. Los tripulantes estarán en breve en casa y Sánchez se queda sin la pancarta que hacía de cortina», ha continuado.

Para finalizar, Ana Rosa ha apuntado: «No tenemos presupuestos, aunque eso no le quita el sueño y hay unas negociaciones fantasma de las que no se han enterado sus socios. España es el país con mayor pobreza infantil de la Unión Europea y luchamos contra la violencia de género con pulseras que no funcionan, aunque el Gobierno dice que sí funcionan, y la ministra de Igualdad investiga por qué no funcionan. El juez Peinado ha escrito en un auto una palabra que va a quitar más el sueño al presidente: «Vínculo». El magistrado fija el origen de los delitos de su mujer en ese vínculo. Desde el Gobierno dicen que Begoña Gómez no estaría imputada si no fuese la mujer de Sánchez, y el juez así lo confirma. Será juzgada por un jurado por cinco delitos. Todos los caminos confluyen en el adjetivo posesivo de la tercera persona: SU. Su mujer, su hermano, su fiscal, su mano derecha, su otra mano derecha. Si el presidente no puede dormir, siempre puede volver a cambiar el colchón de Moncloa».