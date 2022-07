5 series veraniegas que no te puedes perder

En verano apetece ver series y películas ambientadas en playas paradisíacas, resorts de lujo o barcos maravillosos aunque luego la trama descubra crímenes o grandes misterios. Os vamos a hablar de 5 series veraniegas que no os podéis perder: Bienvenidos a Edén, The White Lotus, Siempre es verano: Hamptons, The Malorca Files y Alba.

Bienvenidos a Edén

Netflix estrenó hace unos meses esta serie en la que con el pretexto de probar una nueva bebida varios jóvenes muy activos en redes sociales son invitados a las que parecen las vacaciones de su vida. Pronto descubrirán que en isla no todo es belleza, música y buenas vibraciones… Una serie protagonizada por Amaia Salamanca, Amaia Aberasturi, Begoña Vargas, Sergio Momo, Álex Pastrana, Berta Vázquez, Ana Wagener, Blanca Romero y Guillermo Pfening, entre otros muchos.

The White Lotus

En HBO Max se puede ver esta serie dramática ambientada en un lujoso resort tropical en Hawái en el que se cuentan las aventuras del personal del complejo hotelero que tendrá que lidiar con las particulares exigencias de sus huéspedes. Una desagradable circunstancia hará que uno de sus huéspedes no regrese después de estas vacaciones. La serie ha renovado para una segunda temporada según anunció HBO Max, pero todavía no sabemos cuándo se estrenará.

Siempre es verano: Hamptons

En Amazon Prime se puede ya disfrutar de este curioso reality protagonizado por un grupo de universitarios que disfrutan de un buen verano en la localidad costera preferida por los habitantes de Nueva York. Todo cambiará cuando Ilan, un recién llegado de la ciudad, se traslada allí para pasar el verano y choca con algunos miembros del grupo. Los jóvenes vivirán buenos momentos pero también otros que les marcarán para todo su futuro.

The Mallorca Files

En la plataforma Movistar Plus+ y en Atresplayer se puede disfrutar de esta producción británica creada por Dan Sefton. Los protagonistas son una policía inglesa y un detective alemán que se dedicarán a resolver una serie de crímenes para proteger a la comunidad internacional que se encuentra de la conocida isla balear. Misterio, acción y playa en una entretenida serie con Mallorca de fondo.

Alba

En Atresplayer y ya en Netflix se puede ver esta serie de misterio ambientada en un pueblo de la costa española. Esa dura ficción se centra en una agresión sexual en grupo a una joven durante unas vacaciones su pueblo. La joven se despierta aturdida en la playa y descubre que ha sido víctima de una agresión sexual. Todo se convertirá en una pesadilla cuando Alba descubra la identidad de los agresores. La serie está protagonizada por los actores Elena Rivera y Eric Masip.