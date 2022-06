‘El verano en el que me enamoré’, la serie romántica que estrena Amazon Prime el 17 de junio

Las películas y series románticas protagonizadas por adolescentes están de moda y se han convertido para las plataformas de streaming en un éxito seguro. Solo hay que fijarse en la cantidad de jóvenes enganchados a las película de la saga A todos los chicos de los que me enamoré o Hearstopper, el último éxito de Netflix. El próximo viernes 17 de junio se estrena en la plataforma de streaming Amazon Prime Video la serie El verano en que me enamoré que promete ser todo un acontecimiento.

El verano en que me enamoré es la adaptación de la novela homónima de Jenny Han que es también la autora de la trilogía A todos los chicos de los que me enamoré. Una serie dramática que cuenta una historia multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos que pasan juntos todos los veranos. Una serie que se podrá ver en Amazon Prime sobre la importancia de las relaciones entre madres e hijos y de los cambios que se producen en la adolescencia.

Un intenso triángulo amoroso

La protagonista de la serie El verano en que me enamoré es Belly, una bella adolescente que pasa todos los veranos con los hermanos Jeremiah y Conrad. Ahora ya no son compañeros de aventuras infantil sino que los tres han crecido y esos dos chicos adolescentes han empezado a mirar a Belly de forma diferente.

Una ágil y emotiva historia sobre el primer amor y desamor de la adolescencia. Los tres tienen ganas de vivir una historia de amor pero a veces las cosas no salen como se planean… Además, todo a su alrededor está cambiando: sus cuerpos, sus mentes incluso la relación con sus padres y con sus familias. Los tres chicos tendrán que afrontar ese verano estos cambios físicos y mentales que cambiarán toda su vida.

Un reparto muy adolescente

La propia Jenny Han ha escrito el piloto de la serie y ejercerá de showrunner junto a Gabrielle Stanton (The InBetween). Además, Gabrielle Stanton es coguionista y también productora ejecutiva junto a Karen Rosenfelt, Hope Hartman, Mads Hansen y Nne Ebong.

La serie está protagonizada por los actores Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso y Minnie Mills, entre otros. Además, cuenta con la participación de los actores Colin Ferguson y Tom Everett Scott.

Otro de los atractivos de El verano en que me enamoré es que cuenta con la banda sonora con el tema musical This Love de Taylor Swift. Una serie romántica adolescente que seguro va a triunfar entre los jóvenes y no tan jóvenes.