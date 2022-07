Amazon y HBO: la mejor lista de películas y series para ver en verano

El verano es el mejor momento para ponerse al día en cuanto a series y películas que no se han podido ver durante el año. Os vamos a recomendar tres películas de Amazon Prime Video y HBO Max y tres series de las estas plataformas de streaming que no os podéis perder.

Lista de películas

El arma del engaño (HBO)

Una película imprescindible que no os podéis perder protagonizada por Colin Firth y Matthew Macfadyen. Una historia real basada en la novela del mismo título de Ben Macintyre que comienza en 1943,cuando las fuerzas aliadas están decididas a lanzar un asalto definitivo en Europa y deben proteger a sus tropas para evitar una posible masacre.

Venganza bajo cero (HBO)

Este thriller con tintes nórdicos de Kaurismäki está protagonizado por Liam Neeson y cuenta una aventura de acción en la nieve. Un remake de la noruega ‘Uno tras otro’ cuyo protagonista es un conductor de quitanieves que abandona su vida tranquila tras la muerte repentina de su hijo.

Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore (HBO)

Una película que no tuvo mucho éxito en los cines pero es fundamental para completar la historia del joven Albus Dumbledore. Mads Mikkelsen sustituye a Johnny Depp como el malvado Grindelwald.

El mundo es nuestro (Amazon Prime)

Otra buena opción es lo último de Alfonso Sánchez que vuelve a ponerse detrás de la cámara para finalizar su trilogía iniciada por El mundo es nuestro (2012) y El mundo es suyo (2018). Los protagonistas vuelven a ser Los Compadres, Rafi y Fali, que tendrán que luchar contra muchos problemas.

Una cita con el pasado (Amazon Prime Video)

Entre las películas y series para este verano os recomendamos esta ficción de acción que nos sitúa cuando la CIA descubre que uno de sus agentes filtró la información que costó la vida a más de cien personas. El veterano agente Henry Pelham (Chris Pine) tendrá que descubrir quién es el topo entre sus antiguos compañeros en la oficina de la agencia en Viena.

El sustituto (Amazon Prime Video)

Esta película nos sitúa en 1982 cuando un joven policía (Ricardo Gómez) que ha trabajado en los barrios más complejos de Madrid acepta un destino en un pueblo de la costa con la esperanza de curar a su hija y llevar una vida más tranquila. Pero allí se ve envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que ha de sustituir.

Lista de series

The Staircase (HBO)

No podemos dejar de recomendar esta serie dramática que cuenta la historia real de la muerte de Kathleen Peterson a la que su marido encontró debajo de una escalera. Inolvidables las interpretaciones de Colin Firth y Toni Collette y como el matrimonio Peterson y esa original estructura en dos líneas.

Como mandarlo todo a la mierda (HBO)

Una serie española que se acaba de estrenar del actor, guionista y director Jaime Olías. Cuenta la historia de un grupo de adolescentes, Naira Lleó, Malva Vela, Gabriel Guevara, Óscar Ortuño, Nadia Al Saidi y Sergi Méndez , que deciden emprender un viaje por su cuenta cuando su viaje de fin de curso que ha sido cancelado.

Hacks (HBO)

Esta comedia acaba de estrenar su segunda temporada después de brillar en los Globos de Oro (Mejor comedia y actriz) y en los Emmy (Actriz, dirección y guión). La química entre Jean Smart y Hannah Einbinder, como Deborah Vance y Ava, es impresionante.

As We See It (Amazon Prime Video)

Una dramedia creada por Jason Katims que cuenta la historia de un grupo de jóvenes con autismo que tienen que convivir y aprender a vivir sin sus familias.

Reacher

Un thriller creado por Nick Santora protagonizado por Alan Ritchson que es una de las mejores series de acción con La lista final, que se acaba de estrenar. Una buena serie de acción que no defrauda.

La maravillosa Sra. Maisel (Amazon Prime Video)

Por último, os recomendamos esta brillante comedia de Amy Sherman protagonizada por Rachel Brosnahan que ya va por la cuarta temporada. La lucha de Midge para relanzar su carrera y sus brillantes diálogo la han convertido en una de las mejores series.